https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.03.2019 - Última actualización - 10:24

10:17

El 10 habló con la prensa

Messi, enojado: "Nosotros no vendemos humo y amamos a la Selección"

En una entrevista radiofónica, Lionel Messi expresó muy enojado: “Se dijeron mentiras y nosotros no vendemos humo, no vamos a decir constantemente que amamos a la selección”.

Foto: Archivo



El 10 habló con la prensa Messi, enojado: "Nosotros no vendemos humo y amamos a la Selección" En una entrevista radiofónica, Lionel Messi expresó muy enojado: “Se dijeron mentiras y nosotros no vendemos humo, no vamos a decir constantemente que amamos a la selección”. En una entrevista radiofónica, Lionel Messi expresó muy enojado: “Se dijeron mentiras y nosotros no vendemos humo, no vamos a decir constantemente que amamos a la selección”.

El Litoral El 10 argentino dialogó con el progama "El que abandona no tiene premio", por Radio 947 y se mostró muy enojado por las cosas que se dicen sobre él y sobre el seleccionado. Comenzando el dialogo, Messi remarcó: "No me sorprende nada, se dicen muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice". Y agregó: "Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar... 'darme' cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos". También, en relación a la comparación constante con las selecciones que consiguieron un Mundial, dijo: “Nosotros no vendemos humo, no vamos a decir constantemente que amamos a la selección. Yo quiero ganar algo con la selección y lo voy a seguir intentando”. “Mi hijo de 6 años me pregunta: ¿Por que vas a jugar a la Argentina? Porque ve que me ‘matan’" Lionel Messi. Otras frases de Messi "Fue un golpe muy duro lo del Mundial de Rusia, de los peores que me tocó vivir en la Selección. Se dio todo mal desde el primer partido. No fue lo que queríamos y esperábamos". “Yo me fui del Mundial y no hablé nunca más con nadie de AFA, después hablé con Scaloni cuando tomó el equipo. Nunca hablé con Tapia ni con nadie sobre el DT”. “Es normal el cambio de generación, hay muchos chicos con mucho potencial. Igual creo que fue muy brusco, se tendría que haber hecho de a poco. Por eso hay que estar tranquilos y darle tiempo”. “Todo el grupo nuevo me sorprendió, son muy buenos jugadores”. “No lo conozco a Menotti, todos me hablaron muy bien de él y obviamente estaría encantado de conocerlo y poder charlar de fútbol”. “Tenemos una sal barbara, si hubiésemos ganado la copa de Brasil hubiese sido todo distinto. En ese partido hicimos todo bien y por detalles no se dio”. “Me tocó vivir de cerca el campeonato de España y, además de que jugaban muy bien, tuvieron esa suerte que nosotros no”. “Ser campeón del mundo no se paga con nada, sería lo máximo. Estoy cerca de varios en mi club y me dicen que no se compara con nada”. “Hay que seguir intentándolo, Dios sabe porque hace las cosas y quizás no era el momento”.