Achique de INTA: en Santa Fe no habrá ahorro

Viernes 29.03.2019 - Última actualización - 30.03.2019 - 10:20

12:00

“La persona que estaba como jefe de Agencia es el coordinador de desarrollo de la Experimental, incluso con un cargo superior”, explicó el Director Regional, José Luis Spontón, a raíz de la decisión del Consejo Directivo de fusionar estas dependencias cuando compartan el mismo predio. De las 22 AER en la provincia sólo la de Castellanos encuadra en la medida.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

La decisión del Consejo Directivo de INTA de reorganizar algunas de sus estructuras, “priorizando el cuidado y preservación del capital humano en el cumplimiento de su misión al servicio del productor y del desarrollo territorial”, según el comunicado oficial, no tendría casi efecto en la provincia de Santa Fe, donde sólo cuenta con una dependencia -en Rafaela- en la que coexisten una Agencia de Extensión Rural (AER) y una Estación Experimental Agropecuaria (EEA).



El plan comunicado hoy por el organismo implica que las AER “que están funcionando dentro de estaciones experimentales Agropecuarias, se integran estructural y funcionalmente a las mismas, conservando todas sus funciones y competencias”. Según las declaraciones formuladas por el Director del Centro Regional Santa Fe, José Luis Spontón, a Radio EME esta mañana “no es un ahorro porque la persona que estaba como jefe de Agencia es el coordinador de desarrollo de la Experimental, incluso con un cargo superior”.

De todas formas, “todavía no tenemos notificaciones”, aclaró, por lo que no se sabía a ciencia cierta el efecto al no haber una disposición oficial. “Ayer se tomó la decisión y todavía no tenemos normativas (sobre) como se va a trabajar”, aseguró. La AER Castellanos, que funciona dentro de la EEA Rafaela, es la última inaugurada en Santa Fe, donde hay otras 21 oficinas del mismo rango. A nivel nacional superan las 350, de las cuales unas 25 deberían ajustarse a la nueva disposición.

La otra modificación dispuesta por INTA a nivel nacional tampoco tendrá efecto en Santa Fe. Se trata de los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de región NEA (Formosa), región CUYO (San Juan) y región PATAGONIA (Neuquén) que pasan a ser “áreas de investigación” dependientes de los centros regionales de su territorio y de sus respectivos consejos. Tras enfatizar que “no cierran”, se indicó que permitirá potenciar, integrar, federalizar y articular con las provincias el trabajo de investigación, innovación y transferencia con una fuerte impronta territorial.



A media máquina

Sobre la operatividad del organismo en Santa Fe, tras un tiempo en el que se le han retaceado recursos desde la administración nacional, el Director Regional explicó que se mantiene “gracias a la construcción que habíamos hecho en los años anteriores”. Concretamente se refirió a los acuerdos suscriptos con el gobierno provincial, entidades intermedias o actores del sector privado. Gracias a esto, sostuvo, el INTA no está “parado”, aunque “sí trabajando a una capacidad más reducida porque los presupuestos oficiales no alcanzan para actividades de investigación”.

Al respecto indicó que más del 90% de presupuesto “se lo consume la masa salarial”, mientras las actividades de ciencia y tecnología están restringidas por no contar con fondos para insumos o mantenimiento de equipos o instalaciones. “En ese sentido no estamos trabajando a nuestra capacidad potencial, sino que estamos muy por debajo”.

Para el corriente año, en Santa Fe habrá alguna disminución de personal “pero no significativa”, dijo Spontón. Y los fondos para el distrito están “muy por debajo del año pasado”, cuando que ya se habían reducido un 20% respecto de 2017.

A pesar de este contexto, se dan renovaciones de personal. Y en los últimos días le aprobaron al Centro Regional Santa Fe la posibilidad de hacer dos incorporaciones en puestos críticos, que ya tienen destino designado. “En San Javier tenemos una AER y nos habíamos quedado sin ningún profesional y ahora, en el corto plazo, estamos en condiciones de poner uno”. El otro puesto sería para cubrir una vacante en el laboratorio de semillas de INTA Oliveros.