Va a pelear en internas por una banca del Legislativo. Dice que “tantas peleas” entre el FPCyS y el Gobierno local muestra “la falta de interés en representar a la ciudadanía”. Y que el Concejo debe “recuperar las facultades” que cedió al Ejecutivo, como decidir sobre las subas de TGI y el costo del boleto de colectivo.

Es uno de los precandidatos al Concejo local por el PJ Saleme: "El divorcio del socialismo con Cambiemos le hizo daño a la gente"

Juan José Saleme (40), a quien todos dicen “Juanjo”, nació en barrio Sargento Cabral. Es hijo de padres abogados (también lo es) y hace 30 años —él era un pibe de 10— su familia decidió mudarse porque se cansó de que el barrio se inundara. Hace un tiempo, ya grande, volvió al barrio para reencontrarse con los vecinos, que tres décadas después se seguían inundando. Hasta que en 2017 se inauguró el desagüe Llerena y se solucionó el problema (aunque en lluvias intensas las calles se anegan).



Saleme fue concejal entre 2014 y 2017: su única incursión en un cargo público. “Mi primer amor fue la política; mis segundas nupcias fueron el Concejo”, se ríe. Al dejar su banca, en el último año y medio pasó a ser asesor de la diputada nacional Alejandra Rodenas, ahora precandidata a la vice gobernación en la fórmula con Omar Perotti (que competirá en internas contra María E. Bielsa-Danilo Capitani). Saleme pertenece al espacio de Perotti.



Dice que la ciudad “creció demasiado pero no se desarrolla”; que la gente va a votar este año “desesperanzada”, Porque se está viviendo “una crisis de representatividad”, y hay que reconstruir esa confianza. “Ése será nuestro trabajo. ¿Qué es eso de que el político es importante’? El político es un vecino más que debe tomar decisiones acertadas. Hay que lograr que la gente vuelva a creer en la política y en la clase dirigencial”, expresa enfático, en charla con El Litoral.



Está convencido de que la “pelea” entre el socialismo y la representación de Cambiemos en la ciudad (hasta 2017, aliados políticos) “le hizo mucho daño a la gente”. Todo por las elecciones. ¿Y la gente?”, cuestiona. Saleme se esfuerza todo el tiempo por mostrar que está bien afuera de esa polarización entre el partido que gobierna la provincia y el que está al frente de la ciudad. Y habla del perottismo como “la gran” alternativa, pero sin caer en una idea mesiánica de su principal referente. “El PJ es un movimiento; gane quien gane, el perdedor acompañará al primero. Es una decisión partidaria tomada”, asegura.

Generación sub 45



— ¿Por qué fue con tantas listas dentro de un mismo frente (Juntos) el PJ? ¿Costó lograr la unificación de la distintas extracciones partidarias?



— La unidad tiene relación con estar de acuerdo en cuestiones básicas. El PJ tiene unidad en la diversidad; es un movimiento policlasista y hay diferentes vertientes. Logramos estar de acuerdo en algunas bases y avanzar, y sabemos quiénes son los adversarios a nivel provincial y nacional. Y si gana Omar (Perotti) o gana (María E.) Bielsa, la lista que no pase a la general acompañará a la que ganó. Lo mismo con los cargos locales (son ocho las listas del PJ de precandidatos al Concejo).



“La gran mayoría de los dirigentes sub 45 nos conocemos de chicos, de militando cada uno en su sector. Y creo que ahora tenemos la madurez para acordar cuestiones de base, y para que Santa Fe tenga un plan. El único plan de la ciudad es el Plan Director de Desagües. No sabemos si queremos ser una ciudad de servicios, o turística, o productiva. No hay un Norte. No está planificado el crecimiento de la ciudad de acá a dos décadas; entonces, hay se sentarse y discutir esta cuestión central”, apunta.

El divorcio



El ex concejal pone énfasis en la idea de un “divorcio político traumático”. “Lo primero que hay que distinguir es la gestión de gobierno con la elección. Tanto Provincia como Municipio nos perjudicaron a todos los santafesinos. Ese divorcio de los últimos tres años nos empujaron a una pelea constante: el tema del alumbrado público con la EPE, el pedido de cesión en comodato por la terminal de ómnibus, o sobre quién tiene responsabilidad sobre hechos de inseguridad, y ahora sobre el gasoducto de la Costa”, enumera.

“No podemos estar sufriendo esa pelea todo el tiempo. Al alumbrado público lo pagaremos los contribuyentes en definitiva. Y otra: no podemos tener la cesión en comodato por 20 ó 30 años de los terrenos de la terminal, porque el gobernador (Miguel Lifschitz) no quiere dar el brazo a torcer contra Corral”, considera.



—A propósito de temas como la terminal de ómnibus, la situación del servicio de transporte público, la inseguridad. ¿Qué aportaría Ud. de llegar a una banca?



—Respecto de la seguridad, Alejandra (Rodenas) fue jueza provincial en Rosario. Trabajó mucho sobre la narcocriminalidad, que está destruyendo todo el entramado social. Y ella sería el espaldarazo para enfrentar, ordenar la problemática. Pero partamos de lo más elemental: desmalezar, iluminar y darle apertura de calles. Estos elementos son el principal foco delictivo. No puede ser que en la ciudad haya calles a las que un patrullero policial no puede ingresar ante una denuncia por un delito.



Y desde el Concejo, trabajaríamos en ordenar. Primero, puertas adentro: hay más de 2 mil trabajadores precarizados en el Municipio; luego, los principales servicios públicos. El sistema de transporte público está como está porque sigue precarizado desde hace años. No se licita, y esto favorece a los empresarios en detrimento de los usuarios. La única solución es reclamar los pliegos y que se llame a licitación pública, transparente. Pero licitar el transporte público dentro de un plan de movilidad que contemple a todos los subsistemas (taxis, remises, bicicletas).



—Ud., siendo concejal, siempre insistió en que el Concejo local debe “recuperar las facultades” que le cedió al Ejecutivo cuando el oficialismo tenía mayoría. ¿Qué facultades?



—El próximo Concejo debe recuperar sus facultades. Al valor de las multas (que hoy se establecen por el Municipio mediante la Unidad Fija, una fórmula de valor que se calcula en base al precio de tres tipos de naftas) la debe discutir y definir el Concejo. también el valor de la TGI (que se actualiza mediante una fórmula polinómica) y el valor del boleto de colectivo. Todo eso hoy se resuelve alrededor de cuatro paredes entre (José) Corral y los empresarios. Hay que ordenar esto desde la gestión.



“Vi algunos concejales enrolados hoy en el bloque del FPCyS pidiendo recuperar la potestad de establecer desde el Concejo el valor de las multas. Son los mismos que hace años, siendo aliados al oficialismo, votaron en contra de eso. Hay que tener coherencia, muchachos”, dispara Saleme.



Santa Fe, dos ciudades



“Hoy hay dos Santa Fe: la ciudad de ‘entre bulevares’ y la de los barrios. Con nosotros, ¿por qué va a haber una sola ciudad? Porque trabajaremos en obras de integración, desde la periferia hacia el centro, con planes integrales en los barrios: hay que igualar esta ciudad”, promete Saleme.



Igualar a la ciudad “sólo se logra con presencia —agrega Saleme—. Si se deja un basural a cielo abierto durante un año y medio, se está dando el peor mensaje: ‘Yo como Estado, te estoy abandonando a vos, ciudadano. No me interesás’. Eso es lo que queremos cambiar. Trabajar en lo simple y en lo concreto, y no prometer más de lo que uno puede hacer”, cierra.