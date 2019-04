https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En diálogo con El Litoral, el funcionario atribuyó al contexto nacional los valores que surgen de la última medición del Indec. Y defendió las políticas integrales y estructurales que lleva adelante la Provincia.

Jorge Alvarez, ministro de Desarrollo Social "Hoy la pobreza está afectando a sectores que antes no lo hacía"

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Jorge Alvarez, consideró que la crítica situación actual está afectando más que antes a la clase media. Sin particularizar sobre los valores registrados por el Indec en lo que atañe a los conglomerados Santa Fe -que, con un 34,4 % de pobreza se ubica por encima de la media nacional- y Rosario -que, con el 31,8 está por debajo, pero a la vez subió un 60 %-, explicó que el gobierno santafesino atiende de manera uniforme a todo el territorio, y se enfoca en la pobreza estructural.

“Venimos trabajando en lo que hace la pobreza que es un trabajo multidimensional. Prácticamente en el Abre lo que estamos haciendo es no solamente atender la seguridad alimentaria, sino también el acceso a la salud, a la educación, al hábitat. Ésa es la medición que hace la UCA que, a mi entender, es la óptima en cuanto a acceso a los servicios. En eso hemos crecido mucho y mejorado en los barrios de las principales ciudades: Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Pérez y Santo Tomé”, dijo a El Litoral.

- Eso en lo que atañe a la pobreza estructural, la que no varía según la inflación de cada mes.

- Eso hace a los propios niveles de indigencia, los accesos a los servicios, la luz segura, el agua segura. Pero hoy la realidad tiene que ver con contexto nacional en que estamos, con un alto proceso de inflación, recesión, impacto del tema tarifario (ahora vuelve a aumentar el gas). Si uno analiza desde el inicio de la gestión del gobierno nacional a hoy, en lo que hace a tarifa de energía eléctrica, lo que la Nación le vende a la provincia aumentó el 5400 %. Cuando uno toma el gas, aumentó el 5980 %. Esto se traslada a tarifas, y la pérdida de poder adquisitivo de la familia, y la pérdida de trabajo que están ocurriendo son importantes. Los acuerdos preventivos de crisis, si se toma 2018 contra 2017 aumentaron un 50 % y siguen aumentando. Esto está afectando a otros sectores que no estaban incluidos ni medidos en el marco de la pobreza. Hoy está afectando a sectores de la clase media de una manera más importante. Por supuesto, en primer lugar a la clase media baja y a trabajadores informales. Hoy está sumando una realidad que se está ampliando por incorporación de familias que antes no estaban, que tenían su fuente de trabajo: un albañil, un pintor, un lavadero, que son trabajos que se pueden postergar en el tiempo. Éstas son las personas que ven afectados sus ingresos y también se lo está viendo en sectores productivos. Rosario es importante desde el punto de vista industrial y ahí se ve la pérdida de fuentes de trabajo.

- ¿Eso estaría explicando el aumento tan pronunciado de la pobreza en Rosario?

- Todo esto afecta no solamente a Rosario o a Santa Fe. La pérdida de poder adquisitivo es real. En el sector privado, para el salario no hay cláusula gatillo; no aumentan los salarios de acuerdo al proceso de inflación. Uno ve cómo los productos de la canasta básica han crecido más que otros productos. Por eso desde la provincia, cuando Nación decide eliminar la tarifa social, el gobernador tomó la decisión de mantenerla, o también hacer lo que se está haciendo en distintas instituciones, como en los clubes. Pero es muy importante el deterioro del ingreso: no hace falta ver los indicadores, alcanza con ver la realidad. Uno ve la cantidad de locales en alquiler, eso es una muestra, o cómo ha crecido la asistencia en la salud pública. En parte tenemos una salud pública muy buena en la provincia, pero también hay una mayor demanda; porque no hay otro tipo de cobertura en las obras sociales privadas. Eso se está viendo en distintos sectores y se traslada a los indicadores.

- Hilando fino y en términos relativos, ¿hay alguna explicación para que Santa Fe esté un poco por arriba de la media nacional y Rosario un poquito por abajo?

- Es muy difícil hacer una apreciación de esto. Yo veo a la provincia como un todo, puede haber un sector donde pueda incidir más determinado rubro productivo que en otro. Pero uno ve que está castigando en todos los lugares por igual. En lo que hace a los sectores vulnerables que venimos asistiendo, lo que estamos haciendo en Rosario, Santa Fe, Santo Tomé, Villa Gobernador Gálvez y Pérez, va todo en sintonía. En todo tenemos una política pública coherente, en el trabajo en los barrios, salud y educación.

Resolución suspendida

-Se planteó una cuestión con una resolución suya con becas estimulo dentro del Plan Abre. Anunció que había quedado sin efecto. ¿En qué terminó esto?

- En el Abre empezamos en 2014 y en 2016 sumamos el Abre Familia, que estamos llevando adelante en muchos barrios. Tenemos mesas de trabajo y para nosotros era importante, para reforzar los lazos con la comunidad y seguir el trabajo -particularmente en el Abre Familia-, implementar el programa de referentes territoriales. Empezamos el año pasado el expediente. Bajo ningún aspecto es un programa político partidario: ésto tiene que ver con políticas sociales. Pero atento a las lecturas que se hicieron, que no se condicen con la política de este gobierno, y siendo que en mi caso era una resolución que no se había empezado a implementar, tomé la decisión de suspender su aplicación hasta el final de la gestión. Consideramos que es importante para profundizar la política social, pero quedará para la próxima gestión, para que no se pierda el sentido.

Controlar la canasta

El ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y diputado nacional del Frente Renovador (FR), Daniel Arroyo, dijo que “el modelo económico del Gobierno genera pobres”, y que las autoridades deben implementar, “en la urgencia, algún tipo de control sobre los 11 productos de la canasta básica”.

“Este modelo genera pobres por dos motivos: La suba de los alimentos y la suba de los servicios básicos, incluidos el transporte, por lo que el Gobierno debe implementar ya algún tipo de control sobre estos aspectos”, sugirió el diputado en declaraciones a Radio Universidad de Entre Ríos.

El legislador, autor de “Las 4 Argentinas y la grieta social. Propuestas para una nación integrada”, indicó que la salida política es “la unión de un gran frente opositor”, pero que “si no hay una regulación ya, no sabemos ni cómo llegamos al fin de semana”.

Arroyo añadió que el modelo económico actual “está sustentado en la soja y en salarios bajos”, lo que “deja a millones de personas afuera”.