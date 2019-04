Expulsaron a un participante de "El gran premio de la cocina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.03.2019 - Última actualización - 17:45

17:44

Ocurrió por primera vez desde que el programa está al aire. Uno de los equipos (el verde) sumará un integrante el próximo lunes.

El gran premio de la cocina, conducido por Carina Zampini en compañía de Juan Marconi, es el primer reality culinario en tiempo real de la Argentina. Y, por ende, los participantes deben enfrentarse a algunas dificultades cotidianas como las que se ven a diario en las tardes de El Trece.

El inicio de la emisión de este jueves estuvo marcado por un inesperado anuncio que realizó su conductora. Acompañada por Marconi, Zampini informó que Eladio había sido desafectado de la competencia por inapropiados comentarios y conductas fuera de lugar hacia su compañera Guada.

Todo comenzó en el programa del miércoles cuando la participante agredida protagonizó una caída y Eladio realizó un comentario que, según sus propios compañeros del equipo verde, fue tomado como una burla.

"Ahora me siento bien. Estoy súper agradecida, no solo con mis compañeros sino con los del equipo rojo que se portaron muy bien conmigo. También a toda la gente de la producción que me hicieron sentir muy bien, muy acompañada. Ahora estoy más tranquila y con muchas ganas de cocinar", comentó Guada, quien se vio afectada por las actitudes de Eladio.

Ana, otra de las integrantes del equipo verde, habló sobre el tenso momento vivido: "Estamos mejor, como grupo -más allá de lo que es la competencia de la cocina- no permitimos la falta de respeto y no la vamos a permitir. Simplemente eso, apoyamos a Guada y estamos con Guada". El equipo verde terminará la semana con un participante menos, pero el lunes se incorporará uno nuevo.

Todas las tardes, cocineros amateurs se enfrentarán a distintas pruebas en las que tendrán que demostrar no solo su capacidad de inventiva y el dominio de la técnica sino también la concentración, la seguridad y la serenidad para afrontar cada desafío que se les proponga. Además, deberán deslumbrar a un experto e implacable jurado: Christian Petersen y Felicitas Pizarro. Además de un invitado famoso en cada programa.

En una primera instancia se miden en equipos, para luego poder destacarse individualmente. Solo uno de ellos se convertirá en el gran ganador del certamen, que se alzará con un importante premio.

Con información de TeleShow