Lo dispuso el juez Bonadio Liberan a cuatro exfuncionarios "K" detenidos en la causa de cartelización de la obra pública Se trata de Nelson Guillermo Periotti (Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad); Sandro Férgola (Gerente de Obras y Servicios Viales, y Subadministrador General de la DNV); Sergio Hernán Passacantando (Gerente de Administración de la DNV) y Germán Ariel Nivello (funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda).

La Cámara Federal ordenó liberar a cuatro ex altos funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner que habían sido detenidos por el juez Claudio Bonadio en la causa de la cartelización de la obra pública.



Habían sido arrestados el 9 de marzo pero las defensas apelaron y el fiscal Carlos Stornelli estuvo de acuerdo en aceptar las excarcelaciones por entender que no había riesgos procesales.



Los jueces de la Sala I, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, entendieron que corresponde hacer lugar a la excarcelaciones. El juez Bonadio fijó en un millón de pesos la caución (fianza) para Periotti, Férgola y Passacantando. Y en el caso de Nivello que evalúe la situación porque la defensa señaló que no tiene dinero.



"Más allá de la imputación que recae en estas actuaciones, el Ministerio Público Fiscal ha dictaminado en favor de la concesión del beneficio peticionado, refiriendo que no se han observado por parte del imputado comportamientos obstructivos que pongan en riesgo el avance de la investigación o hagan presumir que podía intentar eludir el accionar de la justicia", afirmó la Cámara.



Los ex funcionarios habían sido detenidos el 9 de marzo pasado, dos días antes de tener que declarar ante el juez Bonadio en la investigación que se abrió como un derivado del expediente de los cuadernos.



Por esa investigación ya fueron interrogados 101 empresarios y ex funcionarios, encabezados por la ex presidenta Cristina Kirchner. Allí se investiga si hubo una asociación ilícita que hacía negocios con la obra pública. El juez Bonadio todavía no resolvió si dispone nuevos procesamientos.