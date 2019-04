https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 4 de abril, en el CCP

Marcelo Arce: "De Tchaikovsky a U2"

Llega un nuevo espectáculo didáctico de apreciación musical, con un recorrido que pasará por Johann Strauss II, Puccini, Gershwin, Sibelius, Nat King Cole, Benny Goodman, Ellington, Elvis, Shostakovich, Stravinsky, The Beatles, The Police, y Genesis, entre otros.

El próximo jueves 4 de abril a las 20.30, en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457), vuelve Marcelo Arce para presentar el espectáculo didáctico “De Tchaikovsky a U2”. Las anticipadas con descuento en boletería del teatro (de lunes a viernes de 14 a 22) Plateas $ 400; Estudiantes, jubilados y docentes $ 350. (Día de la función $ 450 y $400 respectivamente)También se pueden adquirir por sistema Ticketway Fusiones Cuenta Marcelo Arce: “Boston, octubre de 1875. El primer cable que partió desde esta ciudad norteamericana hacia Rusia era el que anunciaba a Tchaikovsky el triunfo de su Concierto para piano y orquesta N° 1, enviado por el gran director Hans von Bülow, que lo había estrenado allí como pianista dirigido por Johnson Lang. Obra impresionante, enclavada en la cumbre del Romanticismo, meta de todos los grandes pianistas. Sinfonismo, virtuosismo, elementos del folclore y de danza se complementan en este fresco que comparten la orquesta y el piano, con dinamismo intenso y un generoso lirismo. Como lo exige la envergadura de la obra, la apreciaremos en interpretación de Martha Argerich con la dirección de Charles Dutoit. Reconoceremos dos elementos claves en Piotr Illych Tchaikovsky: cuando su música apela al lirismo suena confesional; y cuando resuena chispeante, danzante, extrovertido y brillante, es que recurre al folclore, como en el final que veremos del Concierto, empleando una danza ucraniana”. Y agrega: “Nuestro objetivo es que ‘todos los que no sabemos música’ aprendamos a descubrirla y juntos, a saber qué describe la obra. Para que se cumpla una materia que inventé hace 44 años: Apreciación Musical”.

Sobre la continuidad del programa, relata: “Con un collage de entrada, comenzaremos nuestra función recorriendo a grandes saltos distintos géneros, formas y estilos. El final conmocionante y alegre. Feliz, nervioso y exultante por reencontrarme con el público. El sólo hecho que se preparen, se trasladen, que me cedan su tiempo y sensibilidad, es Realmente Invaluable ¿Cómo tributar tanta fidelidad?Y ¡llega Johann Strauss II con su ‘Vals Intermedio’ que incluye en la opereta ‘El Murciélago’”. Ahí comienzan más cruces: “Poco después, hacia 1882, en Estados Unidos surge el negro spiritual. Lo apreciaremos en pantalla con dos slpranos estrellas: Kathleen Battle y Jessye Norman, con la Filarmónica de Nueva York y los Coros. Sigue un momento de la grandiosa ópera “Madama Butterfly” de Puccini que marca un surco profundo en la historia de la música. En 1905 por fin le llegó el éxito a Franz Lehar, con ‘La viuda alegre’ Inevitable ver una escena chispeante y colorida. Música popular Comenta arce que “la canción de ‘Sporting Life’ nos lleva a la primera ópera negra completa. Creación de Gershwin, se trata de ‘Porgy and Bess’ de 1935. Belleza sutil aparece con ‘Vals triste’, 1906, de Jean Sibelius. Y 13 años más tarde España ingresaba en el jet set de la música con el ballet ‘El Sombrero de tres picos’ de Manuel de Falla. La jota de todos los personajes y bailarines cierra pletórica. Y en la línea del ballet se muestra potente y virtuoso, melódico y rítmico, la Danza de los Caballeros de Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev. Nat King Cole, Benny Goodman y Duke Ellington nos enseñan los tres tipos del estilo jazz”. Introducirá el rock con la irrupción en 1958 de “un muchacho crea con originalidad y excelente ténica. Es Elvis Presley. Es una escena tensionante donde gana la música. Un tema incuestionable se graba unos meses después, en 1959 y que es un ícono del jazz: “Take five” para saxo, piano, batería y contrabajo. Dmitri Shostakovich estará presente con su romántico Adagio del Concierto para piano mientras Stravinsky nos fascina con su breve pieza ¡para una enorme orquesta! que es ‘Fuegos artificiales’. Y el desfile de rockeros con enorme sapiencia musical y técnica increíbles: The Beatles, Genesis con Phil Collins, Madonna (con una rareza total), The Police y las tres etapas del grupo U2 hasta el sello maduro y final con “One”... Una danza sinfónica del siglo XIX para que todos dancemos, con la alegría que tanto necesitamos, nos unirá más en el final del show”.