https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 30.03.2019 - Última actualización - 7:29

7:28

Tres listas deberán definir los candidatos en Cambiemos, tres en el FPCyS y 6 en Juntos, que nuclea al PJ. Las 6 restantes tendrán el desafío de superar el piso electoral requerido del 1,5 del padrón para meterse en la recta final de las generales.

Elecciones 2019 Santo Tomé: internas cargadas entre las 18 listas de concejales Tres listas deberán definir los candidatos en Cambiemos, tres en el FPCyS y 6 en Juntos, que nuclea al PJ. Las 6 restantes tendrán el desafío de superar el piso electoral requerido del 1,5 del padrón para meterse en la recta final de las generales. Tres listas deberán definir los candidatos en Cambiemos, tres en el FPCyS y 6 en Juntos, que nuclea al PJ. Las 6 restantes tendrán el desafío de superar el piso electoral requerido del 1,5 del padrón para meterse en la recta final de las generales.

El próximo 28 de abril, después de las 18, comenzarán a definirse los nombres que aspirarán a ocupar algunas de las cinco bancas que se renuevan en el Concejo Municipal de Santo Tomé, ya que a fin de año culminan los mandatos de Miguel Weiss Ackerley, Rosana Zamora, María Alejandra Chena, Roberto Schmidhalter y Martín Giménez. Si bien varios de ellos apostarán a renovar su sillón legislativo, algunos de éstos quedarán excluidos porque buscarán llegar a la intendencia, como es el caso de los tres primeros. Mientras que el cuarto, aspirará a seguir otros cuatro años más dentro del cuerpo deliberativo local. En total serán 18 las listas que estarán a disposición del electorado santotomesino. Muchas de las mismas tendrán internas. La más abultada será la de Juntos, que agrupa a distintos sectores del Partido Justicialista. Son 6 las listas de ese sector que estarán impresas en la boleta única que deberán llenar con una cruz los santotomesinos que se dirijan a las urnas en las Paso.

En la página web del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe, figuran en el siguiente orden: la primera es la encabezada por el actual edil y ex intendente Roberto Schmidhalter, Encuentro por Santa Fe; la siguiente es Para Ganar Santo Tomé Mejor, con Carlos Clemente como cara visible; la tercera es la nómina liderada por Carlos Barreyro, llamada Resistencia y Participación; le sigue Santo Tomé Nuestra Ciudad, que tiene como principal protagonista a otro ex intendente y ex concejal, el experimentado político local Angel Benjamín Piaggio; continúa la Lista Sumar, que lleva al ex edil Sergio Ripoll como rostro central; y cierra la competencia electoral del PJ Unidad Ciudadana, presidida por el kirchnerista Julián Ilchischen. Otra de las banderas que tendrá que definir sus únicos candidatos es el Frente Progresista Cívico y Social, en la que hay tres listas: la que representa a la actual intendenta Daniela Qüesta, Adelante, con el abogado Guillermo Rey Leyes como primer postulado; Cerca de la Gente, liderada por el referente social y actual funcionario municipal Luis Martínez; y Santo Tomé al frente, conducida por Víctor Camerano.





Lograr el piso



Cambiemos también tiene tres propuestas para elegir: la que impulsa a la joven Florencia González, Cambiando Juntos, apoyada por el precandidato a Gobernador y actual intendente de Santa Fe, José Corral; Cambiemos Santo Tomé, que tiene como opción a Sergio Juncos y su equipo, respaldado por el edil y aspirante a la Intendencia Miguel Weiss Ackerley; y Por una República de Iguales, con el referente de la Coalición Cívica Ari Cristián Bosch. Las 6 listas que quedan llevan una sola nómina cada una, aunque tendrán el desafío de conseguir el piso del 1,5 del padrón electoral para llegar a la instancia decisiva de los comicios 2019. El partido Alternativa Federal, estará representado por la lista Alternativa por Santo Tomé, con Alicia González.



Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con su lista Roja, estará representada por un viejo conocido de esta bandera, Gustavo Barreyro. En tanto, Igualdad y Participación (Pensando en Vos) impulsa al empresario local Diego Fontanilla. Otro de los partidos que buscará llegar al Concejo local será Mi Ciudad, de clara vertiente vecinalista, cuya lista Ciudad Próspera es conducida por el locutor y animador santotomesino Sergio Palacin. También estará disponible Unión Celeste y Blanco (lista Acuerdo Santafesino), que intentará que el militante barrial Marcos Welschen llegue a ocupar una de las 5 bancas en juego. La restante es la que por determinadas cuestiones, terminó de confirmarse en estos últimos días. Se trata de la nómina pro vida denominada Somos Vida, liderada por el abogado Camilo Seikh, la que tuvo su presentación este último lunes.