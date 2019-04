Simoniello: "Estamos convencidos de que los vecinos nos van a acompañar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.03.2019

14:47

De esta manera se expresó el candidato de 32 años, quien participó de un Encuentro Abierto con más de 500 personas junto a Jorge Henn y a la candidata a vicegobernadora Victoria Tejeda. Lamentó “que el cambio que entusiasmó a muchas personas hace algunos años, nunca llegó”, y afirmó que junto a Henn están “convencidos de que el Frente Progresista debe gobernar la ciudad y la provincia”.

El joven candidato de 32 años, Lucas Simoniello, remarcó en un encuentro con más de 500 personas en el Club Unión y Progreso, ubicado en el barrio Villa María Selva, que son variados los sectores y muchos los vecinos “que se van sumando a nuestra propuesta, de todos los partidos y edades. Entre todos vamos a reimpulsar una Santa Fe con más equilibro”. En relación a cómo influyen las políticas nacionales en nuestra ciudad, Lucas lamentó que a los errores del anterior y del actual gobierno nacional, lo paguen los sectores más necesitados y la clase media. “El comercio, la industria son algunos de los principales perjudicados, y esto nos tiene que interpelar. No lo decimos porque lo miramos en la televisión, lo vemos todo el tiempo en la calle, la preocupación es grande en muchos vecinos y vecinas”, afirmó.



En el encuentro que contó con la presencia de la candidata a vicegobernadora junto a Antonio Bonfatti, Victoria Tejeda, el candidato a senador Jorge Henn manifestó que con Lucas y Victoria representan al radicalismo que se guía “por ideas transformadoras, con principios éticos y sociales. Por eso debemos seguir las ideas y no a los hombres, como nos decía Raúl Alfonsín. Defendemos la política como una herramienta de cambio y servicio. Todo lo que hemos logrado en la Provincia de Santa Fe hay que cuidarlo, y el voto es una herramienta para hacerlo. Queremos una democracia no solo formal sino social y nos guiamos con los principios fundantes de la UCR, que no cambian según la conveniencia del momento, al menos para nosotros”.



Ambos revalidan la importancia de sostener una coherencia entre el discurso y las acciones. En este sentido, Lucas Simoniello señaló “creemos en la presencia real del Estado, garantizando derechos, brindando oportunidades para jóvenes y adultos que se esfuerzan para trabajar o estudiar y hoy se les está dificultando mucho”.



“Los radicales nos van a acompañar”



“Muchos de nosotros compartimos la esperanza que existió años atrás con la llegada de un nuevo gobierno que llevara adelante una mejor gestión, con la posibilidad de equilibrar las desigualdades, en calidad de servicios por ejemplo, y que lograra una estabilidad económica que brinde previsibilidad para el crecimiento. Lamentablemente eso no ocurrió. Esta más que claro que no queremos volver al pasado K, pero nos duele que Cambiemos no haya cambiado casi nada o, en todo caso, que este no sea el cambio que supo ilusionar a mucha gente”, afirmó Simoniello.



A la hora de hablar de la actualidad política local, aclaró que “está más que claro que la ciudad no es la misma del 2007, ha mejorado en muchos aspectos. Pero también sabemos que algo cambió en el medio. Da la sensación que hay cuestiones que en la ciudad no se pueden discutir más, y creemos que todavía queda mucho por hacer y mejorar”.



“Junto a Jorge queremos reafirmar el camino del Frente Progresista en Santa Fe y el departamento y no dudamos en que los radicales nos van a acompañar. Integramos en la provincia un Frente que logró cambios verdaderos como un presupuesto histórico en educación y salud pública y un plan de obras que no tiene antecedentes, particularmente en nuestra ciudad”.



“No negociamos nuestros principios ni nuestra palabra, ni nos movemos de acuerdo a las conveniencias del momento. Desde las convicciones y el compromiso queremos volver a sentir que podemos, escuchando y trabajando, sabiendo que entre todos podemos hacer una ciudad, un departamento y una provincia que mira hacia el futuro con perspectivas de crecimiento y desarrollo”, finalizaron.