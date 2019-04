https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Era el piloto del avión en el que murió Emiliano Sala

David Ibbotson era daltónico y no podía volar de noche

Su licencia de piloto no tenía la "autorización para vuelo nocturno".

El Litoral / LaNacion.com

El piloto del avión en el que viajó el argentino Emiliano Sala y que se estrelló en el canal de la Mancha el 21 de enero, no estaba autorizado para volar de noche. Según investigaciones de la BBC, el piloto David Ibbotson era daltoniano, lo que le impedía volar de noche, y su licencia de piloto no tenía la "autorización para vuelo nocturno".

Las investigaciones de la Autoridad británica de Aviación Civil (CAA) siguen en curso y haciendo foco en las licencias. Los investigadores habían precisado que David Ibbotson ya transportó a otros pasajeros con la finalidad de "compartir gastos", autorizado por la reglamentación. Sin embargo, el mes pasado, la AAIB estableció que el avión que no estaba autorizado para efectuar vuelos comerciales.

"Volar en condiciones que exceden las restricciones permitidas de tu licencia es ilegal, por lo que afecta la cobertura de tu seguridad durante ese viaje. Si un piloto no puede viajar de noche, tiene media hora más desde la puesta del sol para aterrizar", señaló la AAIB.

Tras haber sido contratado por Cardiff, Emiliano Sala volvió a Nantes el 19 de enero para despedirse de sus antiguos compañeros del club y recoger sus cosas. Luego emprendió el viaje de retorno a la capital galesa a bordo de un pequeño avión. El cuerpo de Emiliano Sala fue localizado a bordo de los restos del aparato, a 67 metros de profundidad, siendo recuperado el 7 de febrero. El del piloto no ha sido hallado y tampoco continúan su búsqueda.

¿Quién era David Ibbotson?

El piloto David Ibbotson tenía 59 años, casado con cuatro hijos. Vivía con su esposa Nora cerca de Scunthorpe, Lincolnshire. "Es un excelente piloto con miles de horas de experiencia. Siempre lo hizo por diversión, no sé si le pagaron por volar en los 20 años que lo conocí. Si que nunca tomó un avión que no podía manejar", revela un amigo del piloto según el diario The Sun.

Lo cierto es que Ibbotson se había recibido como ingeniero en gas, pero que trabajaba principalmente como plomero. Además de su fanatismo por los aviones, era DJ en su tiempo libre. "Siempre fue el alma de la fiesta", revelan los medios ingleses.

Paracaidista experimentado, Ibbotson, solía publicar videos de sus saltos. "Lo hago por diversión", decía. Fue miembro registrado de la Asociación Británica de Paracaidistas hasta 2009. Después se convirtió en piloto.

Según consignó el medio británico The Sun, uno de los amigos de Ibbotson sostuvo: "Siempre pensé que era mejor plomero que piloto".