Domingo 31.03.2019 - Última actualización - 8:42

8:39

El dólar subió 10 % en febrero

Redrado advierte que no hay plan

El ex presidente del BCRA advirtió “errores técnicos” del Banco Central y cuestionó la flotación de la divisa norteamericana pautada con el FMI. “Es algo que funciona en otras economías”, afirmó.

