https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 31.03.2019 - Última actualización - 9:04

9:00

Sudamericano sub 17

Sub 17: Argentina goleó a Brasil y clasificó milagrosamente al hexagonal final

Argentina derrotó 3 a 0 a Brasil y logró una milagrosa clasificación al hexagonal final del Sudamericano sub 17. Los de Aimar, necesitaban ganar por diferencia de 3 goles para lograr el objetivo.

Foto: @Argentina



Sudamericano sub 17 Sub 17: Argentina goleó a Brasil y clasificó milagrosamente al hexagonal final Argentina derrotó 3 a 0 a Brasil y logró una milagrosa clasificación al hexagonal final del Sudamericano sub 17. Los de Aimar, necesitaban ganar por diferencia de 3 goles para lograr el objetivo. Argentina derrotó 3 a 0 a Brasil y logró una milagrosa clasificación al hexagonal final del Sudamericano sub 17. Los de Aimar, necesitaban ganar por diferencia de 3 goles para lograr el objetivo.

El Litoral / Télam El seleccionado argentino sub 17 de fútbol logró esta noche una milagrosa clasificación al hexagonal final del Sudamericano de Perú, al vencer en el último partido del Grupo B y sobre la hora a su clásico rival, Brasil, por 3 a 0, la diferencia que necesitaba. Los goles argentinos fueron anotados por Matías Godoy, de penal (36m PT), Matías Palacios (9m ST) y Bruno Amione, en tiempo de descuento. #Sub17EnTyCSports ¡GOL DE ARGENTINA! Godoy marca de penal el 1-0 ante Brasil. La Selección necesita ganar por tres goles para pasar. Miralo EN VIVO: https://t.co/xSEOuO04ML pic.twitter.com/FwF3NfgmUG — TyC Sports (@TyCSports) 31 de marzo de 2019 #Sub17EnTyCSports ¡GOL DE ARGENTINA! Palacios convierte el 2-0 ante Brasil. La Selección tiene que ganar por tres goles. Miralo EN VIVO: https://t.co/xSEOuO04ML pic.twitter.com/q127swDRpJ — TyC Sports (@TyCSports) 31 de marzo de 2019 #Sub17EnTyCSports ¡GOOOL DE ARGENTINAAA! Amione pone el 3-0 que le alcanza a la Selección para avanzar en el Sudamericano

¡TREMENDO FINAL! pic.twitter.com/K2aNBE1epo — TyC Sports (@TyCSports) 31 de marzo de 2019 Con este resultado, cuatro equipos terminaron igualados en la cima del grupo con siete unidades (Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil), y la clasificación de los tres primeros quedó determinada por la diferencia de gol. Los cinco equipos que enfrentará Argentina en el hexagonal decisivo, que dará cuatro plazas para el Mundial, son entonces Perú, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Brasil quedó eliminado de la siguiente instancia, pero de todos modos jugará la Copa por ser el país organizador, del 2 al 24 de noviembre. El resultado del primer partido de este sábado, triunfo de Paraguay sobre Colombia por 1 a 0, obligaba al equipo argentino a ganar por una diferencia de tres goles. Y la necesidad fue impulso para los chicos de Pablo Aimar, que desde el inicio -y salvo un mano a mano de Verón que resolvió muy bien Ríos Novo- le sacaron la pelota a Brasil y lo fueron arrinconando en su propio campo. Pero Argentina padeció el mismo problema que en los encuentros anteriores: la falta de gol. La buena tarea de los volantes y la conducción destacada de Palacios chocaron con esa carencia, simbolizada en una jugada en la que Godoy, solo frente al arco, no pudo empujar la pelota en un centro rasante cruzado desde la izquierda. Hasta que a los 36m, luego de que el árbitro considerara como falta un cruce de Renan sobre Zeballos dentro del área, el propio Godoy cambió el penal por gol y el ruido de la red fue inspirador para el conjunto albiceleste. El segundo tiempo fue de lo mejor de la Argentina en el certamen, sobre todo después de que Brasil se quedara con diez hombres por la expulsión de Diego Rosa. El equipo tuvo movilidad, dinámica y paciencia, y cuando Palacios marcó el 2 a 0 con un gran disparo desde afuera del área, el milagro pareció posible. Los chicos de Aimar se acercaron con centros, jugadas colectivas, desborde por las bandas y tiros desde afuera pero les faltaba, otra vez, la puntada final. Y cuando las ilusiones se apagaban, en el segundo minuto de descuento apareció Amione para empujar una pelota en el área chica y consumar la hazaña. El hexagonal final del Sudamericano Perú 2019 se jugará desde el martes y hasta el 14 de abril con cuatro plazas para la Copa del Mundo. Argentina busca acceder por decimocuarta vez al Mundial Sub 17, en el que obtuvo tres terceros puestos como mejor resultado (Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003).