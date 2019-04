https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este domingo se cumplen 10 años de la muerte de Raúl Alfonsín, ex presidente de la Argentina desde 1983 a 1989.

Primer presidente de la restauración democrática Homenajean a Raúl Alfonsín, a 10 años de su muerte

El ex presidente Raúl Alfonsín es homenajeado en el cementerio de La Recoleta, a 10 años de su muerte, con un acto que tendrá como único orador a su hijo, el ex diputado nacional Ricardo Alfonsín, y que contará con la presencia del ex embajador en los Estados Unidos Martín Lousteau.

Discurso de Raúl Alfonsín - Octubre de 1983

Bajo el lema "Una flor para Raúl", el encuentro se desarrollará a partir de las 11, en el panteón de La Recoleta donde reposan los restos del primer presidente de la restauración democrática, en 1983.

El acto -que tendrá como único orador a Ricardo Alfonsín- reunirá a dirigentes del radicalismo, como Federico Sotrani, vicepresidente segundo del Comité Nacional de la UCR, y los diputados Lousteau y Carla Carrizo.

También estarán el presidente del Comité Capital de la UCR, Guillermo De Maya; el bonaerense Juan Manuel Casella; el secretario general de la Juventud Radical, Tomás Mestre, y referentes de las distintas comunas porteñas.

Alfonsín, que fue presidente de la Nación entre el 10 de diciembre de 1983 y el 8 de julio de 1989, fue recordado esta semana con sendos homenajes en la Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA y en la Cámara de Diputados de la Nación, al cumplirse 10 años de su fallecimiento, el 31 de marzo del 2009.

También este domingo, Chascomús, la ciudad natal del ex mandatario, será escenario de sendos homenajes a la figura del considerado "Padre de la Democracia", con actos que realizarán -por separado- el radicalismo local y el Partido Justicialista bonaerense.

La Unión Cívica Radical de Chascomús realizará su acto en la sede partidaria ubicada en Mazzini y Lincoln, y en la ocasión se presentará el libro "Raúl Alfonsín. El hombre que hizo falta", del periodista y escritor Eduardo Zanini, junto al autor estarán el profesor y referente de la Unión Cívica Radical Jorge Nimo, allegado al ex presidente.

El PJ bonaerense, en tanto, recordará al ex jefe del Estado con un homenaje que se realizará a partir de las 10 junto al monumento a Raúl Alfonsín en la ciudad de Chascomús, ubicado en avenida Costanera España y Muñiz.

Del encuentro participará la familia Alfonsín, intendentes y dirigentes peronistas; entre ellos, el titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

Con información de Télam