El español Marc Márquez ganó de punta a punta en Termas de Río Hondo

El español Marc Márquez, con Honda, ganó este domingo de punta a punta la competencia de Moto GP, que por la segunda fecha del campeonato de la especialidad se corrió en Termas de Río Hondo.

Al cabo de las 23 vueltas al trazado de 4.806 metros, el quíntuple monarca de Moto GP, el español Márquez, obtuvo su tercer triunfo en el trazado santiagueño.

Subieron al podio, el italiano Valentino Rossi (Yamaha) y su copatriota Andrea Dovizioso (Ducati); en la cuarta posición finalizó el australiano Jack Miller (Ducati) y quinto fue el español Alex Rins (Suzuki).

Completaron los ocho primeros, el italiano Danilo Petrucci (Ducati), el japonés Takaaki Nakagami (Honda) y el español Aleix Espargaro (Aprilia).

