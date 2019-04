El Litoral / deportes@ellitoral.com

El entrenador rojiblanco se mostró tranquilo a poco de finalizado el encuentro y habló del buen momento del grupo de dirige.

—Hicimos un partido inteligente, le trabamos el sector donde ellos juegan, estaba para 0 a 0, luego nos quedábamos con todo y sobre el final nos empataron, de todas formas es un punto que nos mantiene vivos para la Sudamericana, es verdad, con 3 la asegurábamos.

—Una pena porque estaba sellada la clasificación...

—El grupo esta bien, muy compenetrado, la meta es clasificar a la Sudamericana y vamos por buen camino. Hablé con los jugadores, hicimos un partido táctico muy bueno, por ahí tuvimos muchas imprecisiones, no estuvimos bien con el balón que es algo que nos caracteriza, ya que quitamos mucho, pero siempre se la dábamos de vuelta a ellos.

—De todas formas hoy se jugó ante un gran equipo...

—Hay que felicitarlo a Beccacece, porque llegar ahí con un equipo chico es muy difícil, la verdad fue muy bueno, porque la lucharon hasta el final y contra un equipo grande que tiene mucho más recursos, ahí está el mérito, creo que Defensa es el Campeón moral.

—Defensa nunca los complicó...

—A ellos no les quedaba otra que patear desde fuera del área, porque estábamos bien cerrados, uno de afuera lo ve fácil, pero hay que estar ahí, pero fue un partido muy impreciso de nuestros volantes, cuando hicimos una buena jugada la embocamos. Había que tener paciencia y jugar con la ansiedad de ellos, no equivocarnos, ellos se iban a desesperar y ya mostraron cansancio en el final del primer tiempo, pero esto es fútbol. A Cuadra le está faltando un poco de ritmo, Lotti venía con una gripe y a Mazzola lo tuvimos que dejar en Santa Fe por un problemita. Está bien, el grupo está impecable, con muchas ganas, viene Estudiantes que es un rival duro, pero estamos muy bien.



“Triste, lamentablemente nos empatan en una fatalidad de Nereo, al que no tenemos nada para reprocharle, se nos escapan dos puntos. No hicimos un buen partido pero por esta fatalidad se nos escapa la victoria. Tuvimos muchas imprecisiones, lo trabajamos muy bien en forma defensiva pero no pudimos salir rápido en las jugadas. Duele porque la victoria nos dejaba sexto y nos aseguraba entrar a la Sudamericana”. Diego Zabala, volante de Unión.