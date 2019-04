Ganó Dorados y se metió en zona de liguilla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo que dirige Diego Maradona, logró una meritoria victoria sobre Tampico Madero, por 3 a 2, en el partido que cerró la realización de la fecha 12 de la Liga Ascenso (segunda división) del fútbol de México, en su versión torneo Clausura.

El atacante argentino Fabián Bordagaray (ex San Lorenzo, River y Defensa y Justicia) anotó una conquista (st. 9m.) para los conducidos por el astro de Villa Fiorito.



Además de Bordagaray, el "Diez" ubicó como titulares al arquero Gaspar Servio (ex Independiente Rivadavia Mendoza), el marcador de punta Gustavo Canto (ex Ferro) y al mediocampista Fernando Elizari (ex Quilmes). Mientras que el delantero Jorge Córdoba (ex Sarmiento de Junín) ingresó en la segunda parte.



Dorados, que reúne 18 puntos y trepó a la cuarta colocación, marcó los otros dos goles por intermedio de Jesús Escoboza (Pt. 9m.) y Amaury Escoto (St. 30m.), según registró el sitio Mediotiempo.



El atacante mendocino José Luis Méndez (ex Atlético Tucumán) resultó titular en el Tampico, que comparte la última colocación con Potros, ambos con 11 unidades.



Los demás resultados fueron los siguientes: Celaya 1-Cafetaleros de Tapachula 1; San Luis 3 (dos goles de Nicolás Ibáñez)-Alebrijes de Oaxaca 1; Juárez 0-Correcaminos 1; Venados 1-Universidad Guadalajara 0;

Mineros 2-Zacatepec 1 (Julián Cardozo); Potros 1-Cimarrones 1

Principales posiciones: San Luis 26 puntos; Mineros 21; Cimarrones 19; Dorados y Venados 18