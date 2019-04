https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A las 21.10 recibe a los sanjuaninos

Colón: necesidad propia y juez de temas ajenos

Hace siete fechas que el Sabalero no gana en la Superliga: tres empates y cuatro derrotas. San Martín, complicado, no desciende esta noche aunque pierda en el Brigadier López.

