"Chino" Garcé: de jugar un Mundial a trabajar en el MotoGP

Lunes 01.04.2019

El ex futbolista fue técnico en la competencia que se desarrolló este fin de semana en Termas de Río Hondo. El tandilense contó cómo fue la experiencia y habló de su relación con el fútbol.

A casi cinco años de su retiro como futbolista profesional, se conoció una nueva faceta de Ariel "Chino" Garcé, ex defensor de Colón de Santa Fe. En una entrevista con Infobae, el tandilense contó que estuvo trabajando el pasado fin de semana como técnico en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo donde se desarrolló el Gran Premio de Argentina del Mundial de Motociclismo.

Cabe recordar que era conocida su pasión por las motos. De hecho, en una de sus etapas como jugador del sabalero visitó la camiseta '46' en homenaje a Valentino Rossi, el piloto más venerado de la Argentina.

"Siempre venía a ver, me gustan las motos, con mis amigos vamos a andar. En el 2015 estuve un par de veces, pero el lugar que ocupo ahora no existe. No hay entrada posible ni plata que lo pague. Al margen de eso, de estar en un lugar privilegiado, tengo un trabajo que hacer: verificar algunas cosas que ya están chequeadas anteriormente, es simplemente supervisar", contó a infobea.

Garcé llegó al MotoGP por su amistad con Hernán Villacreces, piloto oriundo de Rosario que fue varias veces campeón de Supermotard y que ahora compite en el Certamen Argentino de Motociclismo (CAM). Hernán se desempeñó como técnico el año pasado y este año sumó al "Chino" a la aventura.

"Tenemos restricciones, obvio, no podemos ir a la pista a mirar, pero podemos colaborar con ellos y vivir una nueva experiencia. Estoy muy contento", explicó.

Dentro del circuito son parte del grupo de comisarios que se encargan del control técnico, una función que desempeñan distintas personas ligadas al motociclismo en argentina. Verifican cubiertas, chasis, motor, transponder, la temperatura del combustible y más cuestiones que hacen al rendimiento de las motos.

El futbolista que formó parte del Mundial de Sudáfrica en 2010, tras retirarse inició una etapa como entrenador adjunto del 'Chacho' Coudet en Rosario Central, pero al tiempo se alejó. Aunque, aclaró que no le cerró la puerta al fútbol.

"En unos años pienso ser DT. Me estoy preparando para poder aguantar y estar a la altura, para poder ser capaz. Me han ofrecido estar en Rosario Central antes de Paulo Ferrari pero no estoy preparado, pero no por herramientas, sino porque no es mi momento. Y no porque sea una oportunidad importante hay que agarrarla", manifestó.

Por otra parte, el "Chino" destacó el nivel de la competencia: "Yo no jugué en Europa pero jugué un Mundial y tiene todo lo mejor en infraestructura. Acá pasa lo mismo. Fijate que estamos en Santiago del Estero, pero entrás al autódromo (Circuito Internacional de Termas de Río Hondo) y parece que estás en Europa. De todos lados donde los mires, desde el museo hasta la pista y la gente que viene".