https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.04.2019 - Última actualización - 20:31

19:37

En cuarto intermedio

Paritaria: sin acuerdo, Gobierno y estatales acercaron posiciones

Pese a no conformar el nuevo ofrecimiento, los sindicatos de la administración central descartaron medidas de fuerza. Los docentes no fueron convocados y ratificaron el paro del 3 y 4 de abril.

Foto: Flavio Raina



En cuarto intermedio Paritaria: sin acuerdo, Gobierno y estatales acercaron posiciones Pese a no conformar el nuevo ofrecimiento, los sindicatos de la administración central descartaron medidas de fuerza. Los docentes no fueron convocados y ratificaron el paro del 3 y 4 de abril. Pese a no conformar el nuevo ofrecimiento, los sindicatos de la administración central descartaron medidas de fuerza. Los docentes no fueron convocados y ratificaron el paro del 3 y 4 de abril.