Martes 02.04.2019 - Última actualización - 7:06

7:04

Pablo Lavallén, técnico de Colón "Tenemos que destrabar el bloqueo que tenemos"

El Litoral | deportes@ellitoral.com



En una extensa conferencia de prensa luego de finalizado el partido el entrenador sabalero dejó sus impresiones del pobre empate que logró su equipo, el técnico hizo mucho hincapié en el bloqueo que tienen sus jugadores que no pueden repetir en el partido lo que si hacen en los entrenamientos semanales.



—Creo que estamos en un momento complicado, siempre en el fútbol la cabeza es más importante que los pies, hoy la cabeza esta bloqueada y es complicado, por todo esto es muy difícil que los pies puedan obedecer lo que uno prepara en la semana. Es un tema en el cual vamos a tener que hablar mucho, tenemos que sacarnos ese peso de encima, no podemos depender de hacer un gol para sacarnos el peso y recién ahí comenzar a jugar liberados. Hay que pensar que en el fútbol muchas veces, el hecho de jugar con esa sensación de inseguridad es como que el equipo esta trabado; nos pasó en Perú, después del primer gol nos destrabamos y es lo que nos esta faltando. No podemos controlar la cabeza, tenemos que trabajar hablando, preguntarle a los jugadores que sienten, porque en la cancha estamos como paralizados, estamos muy ansiosos para llegar al arco rival, tenemos mucha ansiedad para llegar al gol.



—Le atribuís todo al bloqueo de los jugadores



—Creo que el “comosea” no te lleva a buenos lugares, por el contrario te sumerge en confusiones trataremos de hablar y desbloquearnos y que los jugadores nos expresen lo que sienten, estoy seguro que es un tema de la cabeza. Hoy por momentos la pelota estaba cerca de algunos jugadores y mirábamos sin hacer nada, hay que charlar para que se suelten. Todos queremos ganar, pero cuando uno sale hay tres resultados, hay que trabajar la cabeza de los jugadores por ahí pasa todo. Hoy sumamos un partido, un punto que no deja nada y no mejoramos, a veces podes perder y te queda algo, pero hoy no sumamos nada, en lo personal creía que íbamos a mostrar algo distinto, pero no sucedió.



—Era muy pronto que el equipo cambie



—Me parece que cuando uno quiere doblegar a un rival, por lo general hay conceptos estratégicos y tácticos que no pasan de moda, uno tiene que tener un ataque ancho, el hecho de jugar con extremos que tengan velocidad, que desequilibren y lleguen mano a mano, esto hace que los rivales salgan a marcar y se generen espacios interiores, cuando atacas mucho por el centro te metes en un embudo. En el primer tiempo nos cerramos demasiado, cosa que hablamos, hicimos trabajos para esto, pero todo lo que hablamos y practicamos no lo pudimos hacer, es como que se bloquean, vamos para adelante como podemos, sin ideas, sin conceptos. En la semana se hace muy bien, pero a la hora del partido esa ansiedad por querer hacer un gol, nos ata cada vez más y se termina cayendo en la repetición de los pelotazos para adelante que lo único que hace es fortalecer al rival.