https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.04.2019 - Última actualización - 9:50

7:22

Hoy se conmemora el Día Mundial de Concientización del Autismo Gabilú, el niño de 9 años que desea la aceptación e inclusión de todos Gabriel tiene autismo, trastorno que actualmente sigue siendo desconocido y juzgado. Su historia es la de muchos otros chicos, y la elegida en el marco del día que se conmemora este martes.

Mónica Ritacca | mritacca@ellitoral.com

La intuición de una madre no falla. Cuando Gabriel nació y fue creciendo, su mamá sabía que algo no iba bien. Le costó dar los primeros pasos, hablar y reconocer cuando alguien lo llamaba por su nombre... Sin embargo, en los controles pediátricos, el médico le decía que no se preocupara, que por ser varón necesitaba más tiempo y hasta sugirió que el poco avance en el habla y la motricidad podrían ser a causa de mucho brazo y mamengueo.

El arranque de Gabriel en sala de 3, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la capital provincial, significó un antes y un después en la vida de este nene de 9 años y de todo su entorno familiar. Al mes de que iniciaron las clases, Gabriela Vidal Luquez fue citada por la docente Rosanna Pascualón -hoy directora de la institución-. La señorita sugería a su madre, con el consentimiento de las docentes Noelia Maiarotta y Silvina Ereira que también trabajaban con él, una evaluación del niño ya que siempre en el aula se mostraba en un rincón, jugaba con un autito y no respondía cuando lo llamaban por su nombre. Y así hizo: llevó al niño a un neurólogo infantil que terminó confirmándole el diagnóstico.

“Como madre te duele que te digan que tu hijo tiene conductas de un niño con autismo. Recuerdo que en ese momento me pregunté por qué. Pero hoy la pregunta que me hago es para qué, y la verdad es que me siento privilegiada. Mi lema de vida es hijo especial para una mamá especial.

Obviamente tengo momentos donde salgo al patio, lloro, respiro profundo y vuelvo a entrar a casa”, cuentaGabriela. La explicación a esa última oración tuvo la siguiente respuesta: “El autismo es aún un tema que no se termina de comprender. Es necesario que se reglamente la ley, con las modificaciones que tuvo, para que los chicos con autismo tengan acceso a tratamientos fundamentales para que avancen y logren cierta autonomía”.

Aceptación e inclusión

Este martes se conmemora el Día Mundial de Concientización del Autismo. Sí, de concientización. Es que muchos chicos con este trastorno, aún son tildados de niños inquietos, rebeldes y sin límites; desconociendo que en realidad se trata de una condición que no eligieron. Sentado en la mesa donde almuerza y cena la familia, Gabriel pinta en un libro de Cars. Sigue los colores según observa en una tablet. Sin embargo, está atento a las palabras de su mamá que, emocionada, no evita las lágrimas al hablar de él.

Inesperadamente, Gabriel corta la conversación y le pregunta a su mamá por qué llora y está triste. Ese fue el puntapié para charlar con él.“Me llamo Gabriel Milana, pero me dicen Gabilú. La seño Agostina Manzur me lo puso y a mi me encanta, como también me gusta el inglés”, contó. También dijo que está por tomar la comunión y la confirmación y que no es pan lo que le van a dar sino el cuerpo y la sangre de Cristo.

Sobre la Ley



En Santa Fe, Déjame Entrar es la asociación que nuclea a padres de niños con diferentes trastornos del espectro autista y quienes vienen bregando por la reglamentación de una ley que proteja y garantice derechos a sus hijos.

“La ley está aprobada y reglamentada, pero mal reglamentada porque faltan los artículos que se habían vetados y son fundamentales, como el de la detección temprana. Esos artículos cambian radicalmente la ley. Pero no hay voluntad política...”, expresa María Soledad Melgarejo, presidenta de Déjame Entrar.

Y si hay alguien que sabe de la importancia de un diagnóstico precoz es Gabriela. La evolución que tuvo Gabriel desde el diagnóstico hasta ahora fue -y es- muy importante. “Ellos necesitan de sesiones de fonoaudiología, de terapias con psicopedagogos. Es un trabajo diario el que tienen que hacer para avanzar y progresar; y por eso luchamos por la Ley porque muchos chicos no tienen acceso a ello y dependen del hospital.



Gabriela y Gabriel. “Un hijo especial para una mamá especial”. En los momentos duros, ese es el lema que le da fuerzas a la mujer de 35 años que acompaña, junto a su esposo, a su hijo de 9 en el trastorno que presenta.Foto: Flavio Raina.

Amor y paciencia

Gabriel tiene las áreas de la socialización y el lenguaje afectadas con su trastorno. Pero el trabajo diario que realiza en sus terapias están ayudando muchísimo. No toma medicamentos. Nació el 9 de agosto de 2009, en el marco de un nacimiento que tuvo complicaciones.

“Con Gabriel hicimos y hacemos un trabajo diario. Yo tuve que dejar trabajos para poder acompañarlo. Al principio era muy difícil ir a cumpleaños, a lugares conocidos de comidas rápidas porque a él le molesta el ruido... Pero me puse firme y dije: él va a poder. Y pudo. A base de amor y paciencia, se puede.

Para finalizar, Gabriela dejó un mensaje en el marco de este día: “buscamos aceptación. Si uno se informa y le da tiempo a ese niño que tiene el trastorno, puede llegar a ser una persona con autonomía. A mi me han dicho en un club, luego de abonar cuota e inscripción, que preferían diez chicos más y no a él. Y eso duele. Duele mucho. De a

poquito vamos concientizando, y muestra de ello es que ya desde este año no se podrá usar pirotecnia. Pero aún falta. Y bastante”.



Sobre el día

La Asamblea General de la Onu adoptó una resolución que declara el 2 de abril como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, con el objetivo de alertar acerca de este síndrome, cuya incidencia aumentó en todo el mundo.

El diagnóstico temprano, al igual que la investigación y la intervención apropiada, son vitales para el crecimiento y desarrollo de las personas afectadas por este trastorno. Si bien hasta ahora el autismo no es curable, todos sus síntomas pueden mejorar mucho con un tratamiento, especialmente si hubo detección temprana.

En el día mundial de concientización del autismo la invitación es a la reflexión , impulsando en la sociedad actitudes receptivas, percepciones positivas y una mayor conciencia social hacia las personas con autismo, debilitando los obstáculos y las barreras sociales que dificultan su inclusión, así como divulgar información sobre este trastorno y la situación de las personas afectadas



Perfil de un niño con autismo

-No reacciona cuando se lo llama por el nombre.

-No juega con situaciones imaginarias.

-Evita el contacto visual y prefiere estar solo.

-Presenta retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje.

-No dice ninguna palabra o perdió palabras que decía.

-Repite palabras y frases.

-Se irrita por cambios mínimos de rutina. Son niños ritualistas.

-Tiene intereses obsesivos.

-Le molestan los ruidos muy fuertes.

-No señala con el dedo para pedir cosas que desea.

-No señala para mostrar personas u objetos.



Actividad



En el Día Nacional y Mundial de Concientización sobre el Autismo, la Asociación Civil Déjame Entrar, invita a todas las familias a acercarse a la Plaza de la Locomotora, a partir de las 16, para compartir información sobre los Trastornos del Espectro Autista, Además, habrá shows y actividades. Durante la jornada el Puente Colgante se

iluminará de azul, color que identifica en el mundo a las personas con Trastornos del Espectro Autista.