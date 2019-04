https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.04.2019

En el Centro de Convenciones de Paraná, gobierno, academia y sindicatos se reunieron para llevar a cabo una doble jornada de capacitación, con el objetivo de fortalecer la organización estatal de cara a los nuevos planteos del siglo XXI.

Eje del Congreso Internacional de Derecho Administrativo Pensar una Administración Pública en relación al bienestar ciudadano En el Centro de Convenciones de Paraná, gobierno, academia y sindicatos se reunieron para llevar a cabo una doble jornada de capacitación, con el objetivo de fortalecer la organización estatal de cara a los nuevos planteos del siglo XXI.

Con el objetivo de reformular los planteos de las administraciones públicas, ubicando a la persona en el centro del espacio de trabajo, se llevó a cabo el 1º Congreso Internacional de Derecho Administrativo, realizado bajo la consigna “conocimiento, innovación y transformaciones de las administraciones públicas”.

Previo al encuentro, el presidente del Congreso, Justo José Reyna, el secretario de posgrado de UNL, Alejandro Pivetta, el secretario de formación profesional de UPCN, Jorge Kerz, y el experto en Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, Jaime Rodríguez-Arana, confluyeron en la redacción de El Litoral para dialogar sobre el amplio repertorio que abarca el derecho administrativo.



En ese marco, coincidieron en que el eje central de la actividad debe ser el bienestar social del ciudadano, y que estos ámbitos se vuelven el lugar propicio para ahondar sobre su finalidad.



El objeto



El catedrático Rodríguez-Arana explicó cómo ha sido la evolución del objeto de estudio en esta rama del derecho. “Con el devenir de la historia, el derecho administrativo ha dado un giro copernicano. Científicamente, su origen se ubica a partir de la Revolución Francesa, hace más de dos siglos, en 1789. Es allí donde nace la administración pública, como organización y con sus procedimientos. A medida que avanzó el tiempo, se conformó el Estado de Derecho, social y democrático, replanteando el sentido y trasladando el poder público a la libertad solidaria de los ciudadanos”, argumentó.



“En la actualidad -continuó- se sigue estudiando lo referente a los poderes del Estado, pero ligado a la protección, defensa y promoción de la dignidad del ser humano en sus derechos fundamentales”.



Por este motivo, el docente español afirmó que “las instituciones que componen este rango del derecho público tienen que estar diseñadas y construidas con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos”.



El abordaje



Sobre esa base, Reyna explicó que “el Congreso apunta a la transformación de la utilidad de las administraciones públicas. La idea es generar una construcción social, en la que todos somos responsables, que puede ser plasmada en un proyecto de ley, convocando a los diferentes actores civiles”.



En ese punto, el docente resaltó que “la Universidad redefine su rol como poseedora de conocimientos, abriéndose a la comunidad”, y agregó: “A partir de la difusión de investigaciones se contribuye a la construcción de algo que sea de utilidad, y que luego las gestiones toman -o no- para su aplicación”.



En tanto, de acuerdo a su rol en la Secretaría de Posgrado, Pivetta destacó “la participación y el avance registrado en dos sentidos: el teórico, donde se discuten los desafíos tradicionales y actuales, exigiendo el derecho humano a una buena administración; y la práctica, donde se superan barreras a partir del trabajo mancomunado de instituciones que, a priori, se presentan separadas pero que no lo están”.



El panorama



“Entre la mixtura de exposiciones y proyectos de investigación, en el Congreso se expuso que uno de los retos de Argentina está puesto en la problemática de la inclusión social: cómo hace el Estado para responder a las distintas realidades”, planteó Reyna.



Sobre la situación actual de las administraciones, el catedrático sostuvo que “hasta ahora, los modelos no han mostrado eficacia”. “Dentro de esta realidad, necesitamos el planteo de una ley de acción conjunta, de todos los niveles del Estado, para proteger los niveles esenciales de derechos”, amplió.



Respecto del rol de España, Rodriguez-Arana dijo que “metafóricamente, cumplimos la función de una locomotora, intentando ayudar a que se pongan sobre la mesa las distintas realidades de toda América”.



“Desde la Universidad de La Coruña -continuó- llevamos trece años abarcando esta preocupación concreta, en donde el objetivo principal es poder aprender unos de otros. Es importante generar estos espacios de discusión para exponer modelos que sirvan de consulta, ya que hay preocupaciones comunes que pueden ser resueltas en conjunto”.

Tecnología, un desafío



Desde el nacimiento, cualquier ciudadano está atravesado por trámites administrativos. En ese sentido, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer simplificaciones, siempre y cuando su desarrollo esté pensado en favor de facilitar la vida de las personas.



Siguiendo este razonamiento, Kerz sostuvo que “cualquiera de nuestras prácticas sociales pueden ser modificadas en un tiempo no tan lejano”. “La cuestión tecnológica se presenta como un enorme desafío, el cual no terminamos de dimensionar. No podemos resolver los problemas del futuro con las mismas soluciones de décadas pasadas. Hay que animarse a pensar nuevos escenarios que faciliten la vida de los ciudadanos, y que abarquen el ordenamiento de la administración pública en su totalidad”, completó Kerz.

Por otro lado, Rodríguez-Arana confió en que “las nuevas tecnologías incorporarán una revolucionaria capacidad de transformación entre la ciudadanía y la administración.



“En poco tiempo, los sistemas avanzados, como el caso del blockchain, van a simplificar la vida diaria, a partir de pensar tecnológicamente las organizaciones. Como todo en la vida, es un desafío y un peligro a la vez. La capacidad tiene que estar puesta en que la tecnología sea una herramienta para la humanidad”, amplió el docente.

Capacitación



En el Congreso se firmó un Convenio de Colaboración entre las autoridades del gobierno de Entre Ríos, UPCN Santa Fe, UPCN Entre Ríos y la UNL, en el que se creó un sistema de profesionalización del empleo público para el Litoral.



Además, el encuentro propició la clausura de la Maestría de Derecho Administrativo dictada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UNL, y la apertura del año académico de la carrera de especialización en Derecho Administrativo que se dictará en Paraná, Entre Ríos.