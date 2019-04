https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.04.2019 - Última actualización - 8:58

8:57

Elecciones 2019 CGT San Lorenzo apoya la candidatura de María Eugenia Bielsa

En el salón del Sindicato de Aceiteros de Puerto General San Martín se dieron cita más de 250 delegados de los gremios que conforman la CGT San Lorenzo, quienes brindaron y manifestaron su total apoyo a Maria Eugenia Bielsa, precandidata a gobernadora por Encuentro por Santa Fe, y a la lista de diputados que la acompaña para las próximas elecciones del 28 de abril.



Los representantes de los trabajadores brindaron un discurso remarcando los valores y la coherencia que Bielsa mantuvo a lo largo de su carrera política y el acompañamiento que siempre le brindó al sector de los trabajadores. En tal sentido, Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros Aceiteros de San Lorenzo marcó “Maria Eugenia Bielsa es arquitecta, ella va a tener que darle forma, va a tener que hacer la conducción de la transformación. Sabemos que realmente tiene una mirada para la clase trabajadora”.



Por su parte, Jesús “Noni” Monzón, secretario general de la CGT San Lorenzo, esgrimió que la posición de Maria Eugenia Bielsa fue siempre defender a los que menos tienen, “siempre estuvo del lado de los trabajadores y eso es muy valorable”. Además, Monzón agregó “los trabajadores no nos podemos equivocar en un voto, porque después lo padecemos”.



Respecto a la conformación de la lista de diputados, Oscar “Ruso” Daniele, destacó que la lista que encabeza Silvina Frana, es la única lista que tiene siete representantes del mundo del trabajo. Uno de los integrantes de la lista, es Claudio Leoni, quien al tomar la palabra ante los delegados, expresó su agradecimiento y remarcó que esta CGT del Cordón Industrial es una de las organizaciones sindicales más importantes de la Argentina: “este es el reducto de la defensa del proceso industrial de nuestro país, y no hay ninguna posibilidad de defender un modelo industrial y de desarrollo si no es con la clase obrera organizada, y en este sentido el papel que juega la CGT Regional San Lorenzo es clave, no solo para el destino de la provincia, sino para el destino de la Patria”. Leoni subrayó “estoy convencido que el destino de la Argentina está en manos de la clase obrera, está en manos de los trabajadores”.



A su turno, la precandidata María Eugenia Bielsa agradeció la presencia de todos y señaló “somos más afectos a caminar por las casas de los trabajadores, que a caminar por las corporaciones”.



Explicó las propuestas que se vienen construyendo desde Encuentro por Santa Fe sobre el Banco de la Provincia, las Obras Sociales, el sistema de salud, la previsión social, la seguridad pública y remarcó la necesidad de reconvertir el modelo productivo.



Sobre la situación en la región, Bielsa comentó que en el Gran Rosario en un trimestre la desocupación aumentó de 7,9 a 12,9, lo que significan unos 29 mil puestos de trabajo, “son 29 mil familias que salen del sistema”.



Por último, Bielsa, recalcó “este país es un péndulo, cada 15 años nos trae al mismo lugar. Es el momento de salir definitivamente de este lugar, y nosotros los convocamos a salir, a tener un proyecto”. Y acentuó “la elección de Santa Fe no es menor, es determinante, es importante lo que nosotros hagamos para definir que va a pasar a nivel nacional”.