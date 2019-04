https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.04.2019

12:01

En Reconquista inauguraron un local de productos veterinarios bajo la modalidad de venta directa de fábrica. Ofrecen mejores precios y apuntan a fortalecer un mercado que se mantiene, pese a todo.

Nuevas estrategias de comercialización Apuntar directo al productor



“El ánimo de los productores siempre está atado al tema de los precios. Pero igual, la gente del campo siempre va para adelante”, dice José Muchiut, titular de un negocio de productos veterinarios para grandes y pequeños animales.



Esta semana reinauguraron su local de ventas, luego de sellar una alianza con un laboratorio fabricante de sus productos de Santa Fe. En el acto, que contó con la presencia del intendente Amadeo Vallejos, Muchiut recordó que la idea del relanzamiento surgió hace un tiempo atrás, cuando uno de los viajantes le comentó que desde Zoovet (laboratorio proveedor de los productos de uso veterinario) estaban implementando una novedosa modalidad de venta, llamada “Punto Zoovet Full”.



“Esta modalidad tiene muchos beneficios, sobre todo a nivel de precios, pero implicaba que debíamos cumplir ciertos requisitos, y como tengo mucha relación con el laboratorio, me interesó la propuesta”, recordó a Campolitoral. “Empezamos hace varios años, me embarqué en esto y ahora ya estoy adentro. Hicimos las reformas, me adecué a los requisitos, y me gustó que la gente me viera comprometido a la empresa”, destaca.



“Nuestra empresa empezó con el nombre de Agrosurcos, y en un momento incluimos la parte veterinaria de la mano de Zoovet. Ellos nos abrieron las puertas para comercializar sus productos. Luego nos abrimos de esa empresa y pusimos una veterinaria, para despeganos de la parte agroquímica, y le pusimos de nombre El Cacique, con la idea de defender la marca, porque ya estábamos muy identificados con ellos. Como veterinaria arrancamos en 2010, aunque ya teníamos unos cinco años de trabajo conjunto”.



Muchiut recuerda que al decidirse por la parte veterinaria, Enrique Ariotti (presidente de Zoovet) le abrió las puertas, les cedió los productos en comodato, hasta tanto el negocio fue tomando forma. “Cuando alguien te abre las puertas de esa forma, te debés a esa empresa”.



“Yo trabajo casi todos los productos, primero empezamos fuerte con la parte de ganadería, y de a poco fuimos incorporando la parte de pequeños animales, ovinos, porcinos, etc. Y hoy estamos con la parte ganadera y pequeños es lo que más se vende”, aclara.



También destaca que si bien las cosas no están muy bien, la gente de campo siempre fue de empujar, nunca baja los brazos, y trabajan duro para llegar. “Y no pueden dejar de usar productos; la empresa tiene nuevos productos y muy buenos (el Vaquero -puntualmente- es uno de los mejores del mercado) y al productor le soluciona muchos problemas, sobre todo en cuanto al problema de la garrapata, para aquel que el que no tiene baño, por ejemplo, además de abaratar mucho los costos. Si bien es nuevo, se está imponiendo fuerte, y mucha gente del norte lo conoce y se está vendiendo muy bien. Es una verdadera bomba para la zona”, grafica.

La idea, de punta a punta



“Estamos frente a un nuevo modelo de negocios que tendrá repercusiones positivas muy pronto”, dice Fernando Fiorentini, encargado de la estrategia “Punto Zoovet Full, que nació con la idea de afianzar el compromiso de los clientes con la empresa; "y con la que ya concretamos el segundo local, esta vez en Reconquista”.



Según Fiorentini, los objetivos son claros a la hora de ambientar un local veterinario. “Más allá de la estética, las tendencias y preferencias particulares, se prioriza la funcionalidad de cada área del comercio, sin que pierda su personalidad. Otra cuestión fundamental que evaluamos es el mobiliario. Como estrategia de Marketing, es una decisión pensada para promover la comodidad del cliente que llegue a un PZF y así ser asociada como valor agregado: cartelería, renovación de pintura, una vaca de tamaño real, etc, componentes que hacen a la ambientación del local. Su conjugación equilibrada y en forma adecuada para cada veterinaria, nos permite alcanzar el clima ideal buscado, lo que redundará en el mejoramiento de las ventas, factor clave de todo negocio”, agrega.



“Promediando enero, visité lo que sería el segundo Punto Zoovet Full. Reconquista es una ciudad cabecera del Departamento General Obligado, tiene una población de alrededor de 75.000 habitantes y es conocida no solo por ser un importante centro de comunicaciones, comercio, desarrollo industrial, agricultura de cultivos industriales y ganadería extensiva”, resalta. Y cierra destacando que cuando las partes persiguen un mismo idioma, “los acuerdos fluyen sin inconvenientes”.