Denuncia en Personería Jurídica

“Considerando el hecho de no haber recibido respuestas de parte del síndico del club, como tampoco del secretario de actas del CAU, se realizó la denuncia correspondiente en Personería Jurídica, para que ellos tomen cartas en el asunto. Debido a que en la última asamblea se votó por los socios una convocatoria para realizar una asamblea extraordinaria, con fecha sugerida por e presidente Luis Spahn en la semana del 10 de marzo o el jueves próximo a esa fecha sugerida por él. La votación fue unánime pero la asamblea no se realizó; no explicaron los números del balance en el ejercicio 112 y de un día para el otro, el presidente —quien había dicho no recordar cuanto se le debía— afirmó que se le deben 5.2 millones de dólares más un 10 por ciento. Ante la negativa reiterada o el silencio de la CD, que también podría interpretarse como negativa a realizar la mencionada asamblea extraordinaria para aclararle a los socios el pasivo real del club, decidí pedir la intervención de quienes corresponde en estos casos”, es la explicación de los dos socios —una mujer y un abogado— al realizar la presentación formal.

Incluso, por lo que pudo averiguar El Litoral, ayer se realizó una inspección y pedido de documental de parte del mencionado organismo en la propia sede del Club Atlético Unión.

“Denuncia de asociaciones civiles”, es el formulario que firmaron estos socios para pedir la intervención. La nota ingresó a la Inspección General de Personas Jurídicas en las últimas horas.

Entre otras cosas, los socios tatengues piden la presentación del acta de la asamblea relizada el día 15 de noviembre de 2018, donde consta la aprobación para convocar a Asamblea Extraordinaria. Se pide que, posteriomente, se intime a su convocatoria bajo apercibimientos de ley.

Hasta aquí, los llamados candidatos “opositores” a la Gestión Spahn —llámese Rodrigo Villarreal o Rubén Decoud— habían hablado de este tema sólo en los medios de comunicación. Ahora, con la firma de estos dos socios, la Inspección General de Personas Jurídicas determinará los pasos a seguir.

¿Llamará Sphan a esa famosa asamblea antes de las elecciones o lo hará después de los comicios?. Se habla de unos 5.000 socios plenos y casi 300 vitalicios en condiciones de votar.

Al mismo tiempo que trascendía lo de la denuncia, el presidente Luis Spahn realizó este lunes por la noche una cena de trabajo con sus más fieles colaboradores. Se espera para el final de esta semana una nueva “Cumbre” entre Spahn, el empresario Alejandro Taborda y el vice Marcelo Martín. ¿Dará el sí el presidente a la famosa alianza o se “cortará” solo con su núcleo duro con lista propia?. Sólo Spahn tiene la respuesta.