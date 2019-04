Representantes de World Rugby recorrieron las instalaciones que se utilizarán en el torneo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estuvieron en CRAI, Old Resian, el Hipódromo de Rosario y en los hoteles afectados a la organización de la competición reservada para Menores de 20 años.

Tal como se informara, representantes de World Rugby, el ente que rige los destinos de este deporte a nivel universal, visitaron las instalaciones de clubes y hoteles afectados al World Rugby U20 Championship Argentina 2019, que entre el 4 y 22 de junio venidero se desarrollará en Santa Fe y Rosario.

En nuestra capital, los enviados de WR estuvieron acompañados por directivos de la Unión Argentina de Rugby, de la Unión Santafesina y de Santa Fe Producciones; mientras que en su paso por Old Resian y el estadio del Hipódromo del Parque Independencia, se sumaron autoridades de la Unión de Rosario.

La delegación internacional estuvo conformada por Simon Kibble (Tournament Director), Ronan Donagher (IT & Broadcast Technology Manager), Darren Gibson (IT Support Analyst and Projects) y Brae Mort (Associate Global Partnerships Manager).

Por la UAR, participaron Francisco Zamudio (Tournament Director), Ignacio Vigetti (Team Services Manager), Carlos Fertonani (Director Santa Fe Producciones) y Miguel Dupont (Commercial Manager).

La comitiva arribó en primer término a las instalaciones de CRAI, donde comprobó el impecable cumplimiento de las tareas de acondicionamiento y adecuación previstas para la trascendente competición.

Vale recordar que, en este caso, las tareas incluyen mejoras en los vestuarios; construcción de cabinas de prensa y transmisión; refacciones en la sala de atención médica e instalación de la sala de prensa, entre otros aspectos.

Posteriormente, la delegación visitante se trasladó hacia Grantfield, sede de Old Resian y posteriormente a la flamante cancha de césped sintético del Hipódromo de Rosario, donde también analizaron la evolución de las tareas programadas.

Asimismo, recorrieron los hoteles afectados a diversos aspectos relacionados al certamen ecuménico, como por ejemplo, las áreas de Prensa, Referees y Antidoping, entre otras.

Más detalles

Siempre es oportuno recordar que el World Rugby U20 Championship 2019 contará con la participación de los mejores doce seleccionados del mundo de la categoría Menores de 20 años, divididos en tres zonas.

En el Grupo A estarán Argentina, Francia, Fiji y Gales; en el Grupo B, Inglaterra, Australia, Italia e Irlanda; mientras que el Grupo C participarán Nueva Zelanda, Sudáfrica, Georgia y Escocia.

Las entradas ya están en venta en general, a través del sistema www.ticketek.com.ar.

Por otra parte, también se expenden en los clubes afiliados a las Uniones Rosarina, Santafesina y Entrerriana de Rugby; como así también en sus respectivas secretarías.

Los tickets diarios cuestan 300 pesos; mientras que los abonos para la fase clasificatoria completa (las tres primeras fechas), tienen un valor de 600 pesos.

Programación

El programa completo del World Rugby U20 Championship, es el que se detalla a continuación.

Martes 4 de Junio

En CRAI: a las 10.30, Australia con Italia; a las 13, Nueva Zelanda con Georgia y a las 15.30, Inglaterra con Irlanda.

En el Hipódromo de Rosario: a las 10.30, Sudáfrica con Georgia; a las 13, Francia con Gales y a las 15.30, Nueva Zelanda con Escocia.

Sábado 8 de Junio

En CRAI: a las 10.30, Australia con Irlanda; a las 13, Argentina con Fiji; a las 15.30, Inglaterra con Italia.

En el Hipódromo: a las 10.30, Sudáfrica con Georgia; a las 13, Francia con Gales y a las 15.30, Nueva Zelanda con Escocia.

Miércoles 12 de Junio

En CRAI: a las 10.30, Italia con Irlanda; a las 13, Gales con Fiji; a las 15.30, Inglaterra con Australia.

En el Hipódromo: a las 10.30, Georgia con Escocia; a las 13, Francia con Argentina y a las 15.30, Sudáfrica con Nueva Zelanda.

Lunes 17 de Junio

En Old Resian: dos partidos por el ordenamiento del noveno al duodécimo puesto y uno, del quinto al octavo.

En el Hipódromo: uno, por el ordenamietno del quinto al octavo lugar; además de las dos semifinales (a las 13 y 15.30, respectivamente).

Sábado 22 de Junio

En Old Resian: a las 10.30, 13 y 15.30, definiciones del undécimo, noveno y séptimo puestos.

En el Hipódromo: a las 10.30, definición del quinto puesto; a las 13, tercer puesto; a las 15.30, final.