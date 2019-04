https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Diego y su peculiar saludo de cumpleaños Nueva polémica entre Maradona y su hija Dalma

En el contexto de la mala relación entre Diego y Dalma, el 10 publicó un polémico saludo en el cumpleaños de su hija.

"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", escribió Diego Maradona, junto a una antigua foto con Dalma.

De esta manera, además del saludo para su hija, el DT de Dorados se refirió a la disputa judicial que tiene con su ex esposa Claudia Villafañe, por el supuesto robo de camisetas, dinero y otras pertenencias.

En respuesta, su hija Dalma escribió en twitter: "Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias Sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON! AMOR O NADA!".

Recordamos, que la relación entre Diego y Dalma se "rompió" hace más de un año, cuando el campeón del mundo decidió no asistir al casamiento de su hija con Andrés Caldarelli, en marzo de 2018.