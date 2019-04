https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.04.2019

Sigue el drama Guadalupe: ahora robaron en la casa de un médico

A horas de que vecinos de barrio Guadalupe reclamaran mayor seguridad frente a las puertas de la seccional 8a., un nuevo hecho delictivo volvió a quebrar la calma.

La secuencia se inició en el mediodía del martes cuando autores desconocidos se ganaron el interior de una propiedad ubicada en Pavón al 300, casi esquina con Talcahuano, donde reside un profesional de la salud.

Dos malvivientes fueron los que treparon por un tapial y se “descolgaron” en el patio de la vivienda. La acción fue advertida por la esposa del médico, quien comenzó a pedir auxilio y a llamar a la policía.



Le apuntaron con un arma

Pero la respuesta de los intrusos la dejó congelada. Es que uno de los delincuentes la apuntó con un arma de fuego, e hizo el ademán de que iba a abrir fuego. Acto seguido procedieron a sustraer algunos elementos de un quincho para finalmente darse a la fuga.



Una oportuna llamada telefónica alertó al médico de lo estaba sucediendo en su casa, quien de inmediato salió para allá.



“Como te imaginarás me vine a toda velocidad, cruzando los semáforos en rojo, porque estaba desesperado”, dijo hoy el profesional (quien pidió hacer reserva de su identidad) ante El Litoral.



“Mientras venía en camino para mi casa me detuve en la seccional 8a. y a los gritos les pedí ayuda. Les decía ‘¡vamos que están robando en mi casa!’. Por suerte reaccionaron bien y vinieron rápido. Aunque cuando llegamos ya había aquí un patrullero del 911.



Según trascendió, los agentes realizaron una recorrida y poco después los malvivientes fueron aprehendidos en las inmediaciones.



Caras extrañas



Consultado al respecto, el damnificado sostuvo que “la situación acá en Guadalupe va de mal en peor. No puede ser que los delincuentes tengan tanta facilidad para cometer los robos. Esto es una zona que está liberada. De otro modo no se puede entender que no puedan parar los ilícitos”.



“Uno ve que a toda hora hay gente extraña que está deambulando sin motivo alguno. Es claro que están observando dónde van a golpear. Ahora yo me pregunto ¿la policía no ve eso? ¿No pueden chequear a esos tipos que andan merodeando sin motivo?, agregó.



Maniatada



Vale recordar que el robo en la casa del médico se produjo en la misma cuadra (Pavón al 300) donde la semana pasada hubo un grave suceso.



En esa oportunidad cuatro individuos irrumpieron en una vivienda y tomaron como rehén a una jovencita, a quien dejaron maniatada durante más de 40 minutos, mientras ellos saqueaban la vivienda.