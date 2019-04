Amistades en el limbo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.04.2019

19:26

La obra vuelve a escena a partir de este sábado en Latreinta Sesentayocho. Narra el viaje desafortunado de cuatro amigas que terminan encerradas en un hotel chaqueño, asediadas por los mosquitos y el calor. “El tema principal del que se quiere hablar es de los vínculos que se forman y mantienen en el tiempo”, explicó el director de la puesta, Lucas Ruscitti.

Tras un viaje erróneo, cuatro amigas quedan atrapadas en este hall de un hotel en el Impenetrable de Chaco. No pueden entrar a las habitaciones, porque no están las llaves, ni salir del hotel, porque “en el Chaco no se sale a la siesta”. Foto: Gentileza producción