Dice que la propuesta de su agrupación fue construir unidad en la diversidad. Proyecto colectivo sobre el individual, género y las prioridades de la gente.

Precandidato a diputado por "Sumar" Busatto: "Mi mayor anhelo es ser diputado oficialista"

Leandro Busatto encabeza la lista de diputados provinciales por Sumar (dentro de la alianza Juntos) que postula a Omar Perotti para la precandidatura a gobernador de Santa Fe. Con dos períodos consecutivos integrando la Cámara baja, analiza las diferencias entre la campaña anterior y la actual, y anticipa la agenda para un eventual tercer mandato, sin descartar a futuro una postulación a la Casa Gris.

- ¿Cómo es estar en campaña?

- Es una experiencia de vida. El que siente la política como una manera de vivir la vida, vive la campaña como la vida misma. No es que uno se levanta y va a trabajar sino que, de una u otra manera, involucra su vida personal en un proyecto colectivo y eso tiene implicancias buenas y otras que no son agradables como estar lejos de la familia, tener situaciones de estrés permanentemente, angustiarte por las cosas que ves. Porque nadie es de hierro ni indiferente a lo más crudo de la realidad.

- ¿Qué es lo que te angustia de lo que ves?

- Hay gente que la pasa mal, me angustia mucho recorrer y conocer realidades preocupantes de ausencia absoluta del Estado, inclusive de nosotros mismos. Me angustia la indiferencia de la misma política para afrontar algunos temas y no tener una respuesta inmediata. Es difícil hacer campaña cuando la gente está pidiendo de morfar y vos estás hablando de una ley.

- ¿Qué es lo que más te piden cuando salís a recorrer el territorio?

- Hoy me piden trabajo y poder llegar a fin de mes. En la campaña anterior estaba presente claramente la idea de la seguridad y hoy en algunos lugares ésta ha mermado en función de la demanda de trabajo y de llegar a fin de mes. Hay una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Lo otro que me llamó la atención es que ha penetrado mucho en los sectores populares la problemática de tráfico y las adicciones. Hay madres que te piden que el Estado se haga cargo o alguien les de una mano por la situación de un hijo. Ahí te das cuenta del enorme padecimiento de los sectores populares, porque el que tiene dinero puede internar a su hijo o empezar un tratamiento, pero para el que está desamparado, el Estado tiene unos baches enormes.



- ¿Qué podés responder como candidato a legislador frente a estos planteos?

- En primer lugar nuestro compromiso es que estos temas no queden en discursos vacíos. En los dos períodos en que estuve en la Legislatura traté de tener prácticas instituyentes, no instituidas. Instituir prácticas significa que los reflejos legislativos se manejen con los pulsos de la sociedad y termines discutiendo temas sensibles. En ese sentido, trato de que la Legislatura no discuta tanto la reforma de la Constitución y sí una ley de adicciones, una ley de educación provincial, la problemática de las tarifas. De hecho en todos estos temas hemos presentado más de una iniciativa. Y ahora aspiro a ser legislador oficialista, a que el peronismo gane, a que Perotti gane y a sostener desde ahí un enfoque de una política pública que llegue a estos lugares con otra impronta.

- ¿Por qué Perotti? ¿Por qué Perotti y no Bielsa?

- Nosotros nunca tuvimos una discusión si era uno u otro. Somos un espacio político que está expresado en Cristina (Fernández de Kirchner). Hace dos años dijimos que la Argentina necesitaba encontrar un cauce de unidad popular, que esa unidad debía construirse con los que pensaban como nosotros y fundamentalmente convocar y ser convocados por los que no pensaban igual. La propuesta de Perotti fue esa: construir unidad en la diversidad, que fue más amplia que Unidad Ciudadana e incluyó a otros actores como el Frente Renovador. Perotti tuvo en claro que Unidad Ciudadana era un espacio político importante, nos lo hizo saber en todo momento y nos terminó contemplando en lugares expectantes. A mi me posibilitó encabezar la lista de diputados y además tenemos el 50 % de la lista, compañeros que son candidatos a intendentes en algunos lugares como en Rosario, otros que pudieron armar su lista como en Santa Fe.

Y los proyectos políticos concluyen, al menos para mi, con algo más que arrebatos individuales; tienen que tener claramente una composición de unidad pero también miradas distintas. No creemos en miradas unívocas ni homogéneas.

- ¿Te quedaste con las ganas de ser candidato a gobernador?

- Me quedé con las ganas, pero también aprendí algo y a mis 39 años es lógico que siga aprendiendo. De alguna manera es la segunda vez que me pasa y aprendí que las decisiones en la política exceden el plano de los merecimientos o de las aspiraciones individuales y comprenden siempre factores que no necesariamente pasan por la propia voluntad. Y si bien a veces duele no tener la posibilidad de satisfacer la idea de ser candidato porque uno se sentía preparado en un momento importante de su vida, también es verdad que la política no realiza proyectos individuales, realiza proyectos colectivos. Llegará el momento en que podré construir una candidatura; no lo dejé de lado.



- Venís de dos gestiones como diputado, ¿A qué le pondrías más energía en un nuevo mandato?

- A algunos proyectos de ley que me parece que son materia de discusión. Uno es la ley de fitosanitarios con las modificación de ley de agroquímicos que vengo planteando desde hace un tiempo. Otro es la ley de educación que tuvo un avance en Diputados y tiene que volver a discutirse, aunque me parece que no va a salir en Senadores. Y hay otras cosas importantes, como la modificación de algunos escenarios de la justicia y la seguridad y hacer una revisión profunda de la estructura policial y de la propia ley de personal policial, porque estamos trabajando con una ley de la década del 80 para problemas del siglo XXI. De todos modos, el mayor anhelo es ser diputado oficialista, ser parte de un bloque que defienda una gestión, no que esté contraponiendo situaciones con el Ejecutivo.



- ¿Qué impronta le pusiste al tema género en la agenda legislativa y cuál es la que va a tener en adelante?

- La impronta que le puse es estar apoyado en muchas compañeras de nuestro espacio político que han abierto los ojos y me sensibilizaron mucho más de lo que ya estaba. Creo que si no hubiera sido por las mujeres, no lo hubiéramos receptado de la manera en que lo hicimos. O sea que hay que sacarse el sombrero con las mujeres que son las responsables de que la temática de género se sostenga y se haya avanzado en ese sentido. De hecho, creo que lo que más ha incomodado en la política en los últimos cuatro años ha sido la mujer, no los jóvenes como fue en el kirchnerismo. Hacia adelante, me gustaría seguir aprendiendo y comprometiéndome desde el lugar que me toca que es tratar de ser soporte de muchas compañeras que están dispuestas a protagonizar este momento. Y además soy padre de dos nenas y aspiro a que vivan en una sociedad más justa e igualitaria de las que les tocó vivir a mi y a su mamá.





De entrecasa

* Leandro Kiko Busatto.

* Nació en Santo Tomé y desde hace unos años vive en Santa Fe.

* Está casado y tiene 2 hijas.

* Club de fútbol: Colón.

* Hobby: Le gusta el deporte (bicicleta, fútbol), el cine, leer y jugar con sus hijas.

* Película favorita. El Padrino.

* Autor de libros preferido: Julio Cortázar.

* Música que más escucha: Todos los géneros, con preferencia por el rock nacional.