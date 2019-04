https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.04.2019

Elecciones 2019 Lucas Simoniello: "No hay municipio si no se escucha al vecino"

Lucas Simoniello resaltó “la sensación es que en la actualidad el gobierno municipal está lejos del vecino. Es muy difícil que un santafesino quiera reclamar o solucionar un problema y lo pueda hacer en forma rápida y eficiente”, afirmó.

“Los vecinos nos comentan los diferentes problemas que tienen a la hora de reclamar o manifestar problemas en el gobierno de la ciudad. Llaman al 0800 y tienen que realizar trámites largos que no avanzan o lo hacen lentamente, generan un montón de reclamos sobre recolección de residuos o frecuencia de colectivos, y se encuentran con números que tienen que memorizar o anotar para continuar con el trámite, tienen que presentar notas en la municipalidad y los centros de distritos por escrito para ser escuchados. Cuestiones engorrosas y burocráticas que en muchos casos termina haciéndolos perder el tiempo y no solucionan el problema o lo hacen tarde”, repasó el precandidato a concejal Lucas Simoniello. “Estamos en 2019 y aún las nuevas tecnologías no se han utilizado del todo para poner al municipio más cerca de la gente”, afirmó.

“Hay que capitalizar el control ciudadano”

“Hay un control ciudadano diario que el municipio debe aprovechar y canalizar a través de diferentes herramientas, y que sea un insumo a la hora de mejorar la ciudad. Los vecinos son los primeros testigos de los recorridos de colectivos, del paso del recolector de residuos, o del proceso de una obra pública que se está realizando en su cuadra”, explicó Simoniello.

“mecanismos georreferenciados para recolectar esta información existen no solo en ciudades de otros países sino en localidades del nuestro –continuó-. Acá en la ciudad hay herramientas pero son incompletas, no se vinculan entre sí, y la gente en muchos casos no sabe de su existencia”.

“Centralizar los reclamos en un mismo sistema, complementando el 0800 y la oficina de derechos ciudadanos con la página web y la app que existe pero casi nadie conoce, mejorando además la atención en las oficinas de los Centros de Distritos de la ciudad, donde el vecino pueda hacer el reclamo en forma simple y en dos o tres pasos. El estado de calles y plazas o parques, estacionamientos indebidos, recolección de basura, funcionamiento de semáforos, tendidos de cables en situaciones peligrosas, son algunas de las situaciones con las que el vecino convive a menudo y ya no tiene más ganas de reclamar porque no obtienen respuesta”, aclaró el precandidato a concejal.

“La sensación es que en la actualidad el gobierno municipal está lejos. Hubo situaciones donde vecinos advirtieron que en arreglos de calles se estaban cometiendo errores por parte de la empresa contratada, y no encontraron el camino para reclamar. A los pocos días, vieron que estaban rompiendo la calle nuevamente para enmendar el error. Si hubieran podido advertirlo a tiempo, probablemente se hubiera evitado la doble obra”, relató Simoniello.

“Los reclamos y sugerencias que ellos puedan hacer son indispensables para el buen funcionamiento de la ciudad. Sabemos que con un sistema simple, accesible y articulado podemos lograr acercar al vecino y escuchar sus comentarios, sugerencias y reclamos”, concluyó.