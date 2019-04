Unión se prepara para la gala final

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La entidad rojiblanca informó todos los detalles para que el público tatengue concurra al 15 de Abril este sábado a las 15.30 para enfrentar a Estudiantes con el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2020.

Mediante un comunicado de prensa difundido en las últimas horas de la víspera, el Club Atlético Unión dio a conocer todos los detalles a tener en cuenta para que la hinchada pueda concurrir al estadio 15 de Abril este sábado, cuando reciba a Estudiantes de La Plata desde las 15.30, con el claro y único objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana del año que viene. Ganando ya estará adentro, pero si los resultados lo ayudan, hasta perdiendo podría entrar a la cita internacional de esta parte del continente.

El comunicado

Partido: Unión - Estudiantes. Día: sábado 6 de abril de 2019. Hora de comienzo: 15.30. Apertura del estadio: 14.



La oficina de socios funcionará el sábado de 9 a 11 sólo para cobro de cuotas.



Para socios: solamente ingresarán con carné y cuota al día.



Venta de plateas: sábado desde las 10 (horario corrido hasta el inicio del partido) únicamente en boleterías sobre bulevar Pellegrini.

Precios: platea preferencial y palcos, 600 pesos; plateas alta y laterales, 500 pesos; platea redonda, 350 pesos.



Para no socios: las entradas generales se venderán el sábado desde las 10 hasta el inicio del partido, únicamente en boleterías sobre bulevar Pellegrini.



Precios: entradas generales preferenciales (ingreso por Cándido Pujato), 450 pesos; damas, jubilados y pensionados, 250 pesos; menores de 11 años (inclusive) deben comprar seguro menor, 120 pesos.



Plateas no socios: se venderán el sábado desde las 10 hasta el inicio del partido únicamente en boleterías sobre bulevar Pellegrini.

Precios: plateas alta y laterales: 1.070 pesos; platea redonda, 950 pesos.



Información adicional: menores de cinco años (inclusive) acompañado de un adulto no abonan platea. Los no socios deberán adquirir seguro de menor (120 pesos) y los socios ingresan con carné y cuota al día. Los carnets irregulares por falta de pago o fallas serán retenidos.

En Estudiantes vuelve Andújar, ¿Braña y Erquiaga también?

El regreso de Mariano Andújar en el arco de Estudiantes para visitar a Unión es uno de los cambios que tiene decidido el DT Gabriel Milito, mientras que Iván Erquiaga, recuperado de una lesión muscular, podría meterse entre los titulares, al igual que Rodrigo Braña. El arquero cumplió la fecha de suspensión y entrará por Daniel Sappa, mientras que Erquiaga ayer ocupó la posición de Rosales, y Braña (quien entrenó para los titulares) peleará la posición con Enzo Kalinski y Nahuel Estévez.

El juvenil Erquiaga, perseguido por las lesiones musculares en los últimos meses, solo totalizó 159 minutos (90 ante Vélez en el primer partido oficial del año y 69 frente a Talleres), por lo que no pudo jugar en los últimos cuatro partidos. Braña, en tanto, tampoco pudo lograr continuidad: jugó 270 minutos y en tres encuentros intercalados con Vélez, Patronato y Talleres. Hace cuatro partidos que no juega y en el último contra San Martín de Tucumán estuvo en el banco pero no ingresó.

En el táctico que se desarrolló en el predio de City Bell el equipo se paró con Andújar; Nicolás Bazzana, Jonathan Schunke y Gonzalo Jara; Facundo Sánchez, Braña, Estévez y Erquiaga; Matías Pellegrini, Gastón Fernández y Lucas Albertengo; al tiempo que Kalisnki, jugó siempre como comodín. El plantel volverá a trabajar hoy desde la 10 y luego del almuerzo viajará a Santa Fe para desarrollar mañana un entrenamiento a la espera del partido ante el Tatengue, que se jugará el sábado desde las 15.30.

Por su parte, el mediocampista Iván Gómez continuó con las tareas diferenciadas y estaría disponible para el partido de ida de la Copa de la Superliga, mientras que Mariano Pavone, con una contractura en el gemelo derecho, realizó tareas en el gimnasio y está en duda para jugar ante el conjunto que dirige Leonardo Madelón.

¿Mascherano a Estudiantes?

Javier Mascherano se refirió a su futuro y a las versiones que indicaban un posible acercamiento a Estudiantes, a raíz de su amistad con Gabriel Milito: “Hablamos mucho, pero no hay nada concreto. En algún momento me hizo saber que si existía alguna posibilidad de que volviera a jugar a la Argentina, estaría encantado de poder contar conmigo. Son charlas muy por encima, aunque nada que se acerca a la realidad”.

El mediocampista, que actualmente juega en Hebei Fortune de China, destacó que “cuando se acerque la fecha de tomar decisiones se verá”. Además, agregó: “Tengo contrato acá por todo este año y si no pasa nada raro trataré de cumplirlo. No tengo decidido lo que haré de mi futuro”.

Con respecto a sus 34 años y la chance de un pronto retiro, Mascherano no descartó continuar en la actividad. “Hoy no me lo planteo. Tengo intenciones de seguir jugando, pero tampoco quiero decir algo y en seis meses que se me hayan ido las ganas. Cuando finalice mi vínculo lo voy a pensar”, cerró.