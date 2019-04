Hugh Masekela, una leyenda del jazz y de la lucha contra el apartheid

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Google celebra el 80 aniversario del nacimiento del músico sudafricano, quien tuvo un largo exilio y peleó por la liberación de Nelson Mandela.

Con motivo del 80 aniversario de su nacimiento, Google le dedicó este jueves un doodle a Hugh Masekela, el legendario trompetista sudafricano y defensor de los derechos humanos. "Mi mayor obsesión es mostrar a los africanos y al mundo quiénes son realmente los pueblos de África", fue uno de sus lemas.

Nacido en la ciudad minera del carbón de Witbank, Sudáfrica, Masakela comenzó a interpretar música a los 14 años, cuando recibió su primera trompeta.

Pasó a tocar con un grupo muy popular conocido como Jazz Epistles, la primera banda de jazz completamente negra en grabar un disco en la historia sudafricana. Sin embargo, en el transcurso del año, sus miembros fueron expulsados ​​del país por el gobierno del apartheid.

A los 21 años, Masakela comenzó un exilio de tres décadas, viajando a Nueva York donde se inscribió en la Manhattan School of Music y se sumergió en la escena de jazz de la ciudad, observando a gigantes del género como John Coltrane, Thelonious Monk y Charlie Mingus.

Animado por artistas como Dizzy Gillespie y Louis Armstrong, Masakela profundizó en sus propias influencias únicas para crear su álbum debut de 1963, titulado Trumpet Africaine.

A fines de los años 60, se mudó a Los Ángeles y actuó en el Festival Pop de Monterrey con un proyecto de ley que incluía a Jimi Hendrix, Ravi Shankar y The Who. Su single de 1968 "Grazin 'in the Grass" llegó al número 1 en las listas de éxitos estadounidenses.

Masakela continuaría colaborando con personas como Fela Kuti, Bob Marley, Marvin Gaye, Paul Simon y Stevie Wonder. En 1990, "Bra Hugh" regresó a Sudáfrica a tiempo para ver su canción "Bring Him Back Home (Nelson Mandela)" hecha realidad.

Cuando el líder del Congreso Nacional Africano fue liberado de la prisión y eligió al primer presidente negro de Sudáfrica, la música de Masakela fue la banda sonora.​

El legendario trompetista falleció en enero del año pasado en Johanesburgo, luego de una lucha contra el cáncer de próstata.