Jueves 04.04.2019 - Última actualización - 13:43

13:40

Desde el Municipio Recomendaciones ante posibles vientos fuertes con ráfagas

El municipio informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por vientos fuertes con ráfagas para Santa Fe; este de Catamarca, oeste de Chaco, centro y norte de Córdoba, oeste de Formosa, este de La Rioja, este de Salta y Santiago del Estero.



Por ese motivo, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de hacerlo, transitar con precaución. Además, se aconseja que los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo. En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle. Cerrar y asegurar puertas y ventanas. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc.



Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). También se recuerda que se reciben reclamos a través de las redes sociales: facebook.com/gobiernosantafeciudad; y Twitter: @SantaFeCiudad.