https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.04.2019 - Última actualización - 15:15

15:13

Reclamaron al gobierno nacional mayor presupuesto para aplicar políticas públicas inmediatas que permitan revertir la situación. Pidieron que se designe al Defensor o Defensora nacional, y que el nuevo Código Penal Juvenil respete la Convención sobre los Derechos del Niño.

Encuentro de Defensores de Niñez Unicef advierte sobre la pobreza y "los chicos que dejan de jugar" Reclamaron al gobierno nacional mayor presupuesto para aplicar políticas públicas inmediatas que permitan revertir la situación. Pidieron que se designe al Defensor o Defensora nacional, y que el nuevo Código Penal Juvenil respete la Convención sobre los Derechos del Niño. Reclamaron al gobierno nacional mayor presupuesto para aplicar políticas públicas inmediatas que permitan revertir la situación. Pidieron que se designe al Defensor o Defensora nacional, y que el nuevo Código Penal Juvenil respete la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con la presencia de referentes de Unicef, se realizó este jueves en la Cámara de Diputados de la provincia el Segundo Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Niños, Niñas y Adolescentes. Discutieron la situación que atraviesa la niñez en el país, a la luz de los últimos indicadores de pobreza e indigencia. Y bajo el lema “Que la niñez no sea variable de ajuste”, se elaboró un documento para que el gobierno central aumente las partidas presupuestarias destinadas a financiar políticas públicas para el sector. Reclamaron que se designe al Defensor de Niños y Niñas a nivel nacional; y que el Congreso no avance con la sanción de un nuevo régimen penal juvenil, si sólo plantea bajar la edad de imputabilidad.

“Estamos preocupados”, sentenció Sebastián Waisgrais, especialista en Monitoreo e Inclusión Social de Unicef. “Estamos en un contexto económico difícil; hay situaciones estructurales y otras más asociadas a la coyuntura actual que están impactando en la situación de la niñez y en su bienestar”, sostuvo. Y recordó que “hace poco, sacamos un informe (ver pág. 3) que cuenta qué implica vivir hoy en la pobreza; qué significa que el 48 por ciento de los chicos vivan así. Estamos enfrentando situaciones que tienen que ver con problemas alimentarios, de salud, nutricionales y de mayor violencia. Son escenarios complejos que requieren de políticas públicas de muy corto plazo, aumento en los presupuestos, en la Asignación Universal por Hijo... Medidas que hasta que la economía se recupere, permitan paliar la situación”, advirtió.

“Dejan de jugar”

Consultado por El Litoral respecto del impacto directo en la vida cotidiana de los niños, Waisgrais planteó que como consecuencia de la situación de pobreza en la que están insertos los niños, “los chicos pierden su propia infancia”. “No es la primera generación, pero cuando la niñez vive en esta situación de pobreza tan estructural, padecen hacinamiento, las comidas se empiezan a saltear, las proteínas animales no están tan presentes; los chicos intentan ayudar en el hogar, pero eso implica mayor trabajo infantil, venta callejera, mendicidad... También la violencia empieza a ser un tema cotidiano porque cuando en una familia el referente no tiene trabajo, eso comienza a aflorar. Los chicos dejan de jugar -resumió-. Y esto resiente el bienestar de la niñez”.

Según contó, la situación descripta se detectó esencialmente en los grandes aglomerados urbanos. “No podemos hablar de una generalización en todo el país, pero seguro, en las grandes ciudades. Los números que está mostrando el Indec también corroboran eso. Es una pobreza multidimensional con varios de sus derechos vulnerados”, afirmó.

Recorte inmoral

Respecto de la actitud del gobierno nacional frente al tema, Waisgrais interpretó que la gestión “enfrenta serias dificultades, y tiene el objetivo de la reducción del déficit fiscal. Se aumentó hace poco la Asignación Universal por Hijo -admitió-, pero la disyuntiva tiene que ver con que por más que se avance en materia social, si la economía no termina de arrancar, la pobreza no se erradicará. Los países que la redujeron son los que aumentaron el empleo y mejoraron los ingresos laborales. Hasta que eso no suceda, el resto será paliativos”.

Finalmente, alertó sobre “reducciones en el presupuesto tanto de 2018 como de 2019”, y aseguró que “no es ni ética ni moralmente aceptable que las partidas que se destinan a sectores de vulnerabilidad, sufran reducciones”, concluyó.

Sólo cinco

A la presentación, asistió la defensora de Niñez de la provincia, Analía Colombo. También, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti; y el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, entre otros. Éste último hizo un llamado público para que todas las provincias argentinas designen a sus defensores de niñez. “Hasta ahora solamente son cinco en el país, incluyendo Santa Fe”, reprochó.

Los tres puntos del documento

Los pedidos de los defensores al gobierno nacional y al Congreso fueron tres:

* Priorizar la inversión social en Niñez y Adolescencia, mediante el fortalecimiento de políticas públicas respetuosas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que “lleven a reducir los alarmantes índices de pobreza e indigencia que afectan de manera directa a la infancia”.

* Requerir al Congreso de la Nación el tratamiento de una ley de Responsabilidad Penal Juvenil que sea “respetuosa de la Convención sobre los Derechos del Niño”, que “no contemplan la baja de la edad de punibilidad”.

* Solicitar a la Comisión Bicameral del Congreso la designación de un defensor nacional de Niñez.