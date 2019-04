https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.04.2019 - Última actualización - 19:27

19:25

Cámara de Diputados

La oposición logró el quórum para sesionar pero no pudo tratar proyectos sobre tarifas y jubilados

De todas maneras, los diputados no alcanzaron los dos tercios de los votos para tratar los paquetes de proyectos.

Foto: Télam



Cámara de Diputados La oposición logró el quórum para sesionar pero no pudo tratar proyectos sobre tarifas y jubilados De todas maneras, los diputados no alcanzaron los dos tercios de los votos para tratar los paquetes de proyectos. De todas maneras, los diputados no alcanzaron los dos tercios de los votos para tratar los paquetes de proyectos.