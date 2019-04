https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay acuerdo por la sindicatura... La convocatoria de Vignatti pasó a un cuarto intermedio

La convocatoria que hizo José Néstor Vignatti a todas las agrupaciones para acordar una única lista para completar los cargos que restan de la sindicatura no tuvo un final feliz ya que no se llegó a un acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 19.

Puntualmente, la Agrupación Ricardo Magdalena es la que entiende que se debe efectuar el correspondiente proceso eleccionario para esos cargos, como así lo determina el estatuto, para lo cuál se convocó a elecciones para el 12 de mayo, luego de la intimación que hizo Personas Jurídicas a la institución.

“Nosotros ya desistimos de nuestro lugar”, dijo el doctor Eugenio Marcolín, que era, en principio, el postulante designado por la comisión directiva para ocupar uno de los cinco cargos vacantes.

En concreto, el convite de Vignatti a las distintas agrupaciones que se presentaron en las últimas elecciones (fueron cinco), fue a los efectos de que cada una aporte un integrante a la nueva sindicatura para acompañar al único síndico electo que quedó de la comisión directiva elegida a mediados de 2016: Francisco “Pancho” Costanzo.

“Tenemos que completar el mandato, falta un año, consideramos que no era necesario el gasto de una elección ni tampoco molestar al socio para esto”, dijo el doctor Marcolín en diálogo con El Litoral. “Yo iba a ir como elegido por la comisión directiva, porque estaba colaborando, junto a Gabriel Méjico, con el trabajo de Costanzo. Ahora hemos resuelto, junto a Vignatti, ceder ese lugar. Y si esto no se arregla el lunes, cosa que considero difícil, habrá que ir a elecciones en mayo. Nunca necesité un cargo para trabajar por Colón, siempre he estado apoyando a esta dirigencia”, concluyó Marcolín.

Desde el sector de Magdalena, la postura es irreductible: hay que respetar lo que dice el estatuto y convocar a elecciones para que sea el socio el que elija. En este aspecto, cabe señalar que el socio Hugo Benuzzi, integrante del riñón de la Agrupación Magdalena, hizo una presentación en Personas Jurídicas que todavía no tuvo resolución.

“De fútbol no se habló absolutamente nada”, dijo Marcolín, quien entendía que debía aprovecharse el momento y la convocatoria que tuvo la reunión, para tratar un tema que es de preocupación actual y futura en Colón.

Estuvieron presentes José Vignatti, José Alonso, Edgar López, Julián Garcilazo, Luis Hilbert, Gustavo Abraham, Sergio Sala, Eugenio Marcolín, Carlos Barindelli, Alicia Coronel, José Isaía, Meloni, Ana Desimone, Gabriel Méjico, Ricardo Magdalena, Ricardo Luciani y Hugo Benuzzi, entre otros.