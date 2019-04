https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este sábado, a la hora de la sobremesa y la siesta

Colón y tres puntos que no hay que desestimar

Visita a un Gimnasia que necesita sumar porque arrancará muy mal el torneo que viene. Los sabaleros no ganaron nunca de visitante y también han visto disminuir su promedio. El plantel viajó en medio de un cúmulo de rumores sobre una presunta pelea que fueron absolutamente desmentidos por los protagonistas.

No pasó nada. El entrenador de Colón y el plantel se vieron involucrados en rumores que luego se encargaron de desmentir. Todo esto, en un momento que no es nada bueno en lo deportivo y en el que Colón necesita calma para buscar un buen resultado en La Plata y arrancar lo mejor posible la Copa de la Superliga. Foto: Guillermo Di Salvatore



El Litoral Con un cúmulo de rumores que, desde adentro, se desmienten, el plantel de Colón se prepara para jugar el último partido de la Superliga con el compromiso de sacar un buen resultado por varias razones: * 1) La campaña es mala y ganar sería un bálsamo. * 2) Colón nunca ganó de visitante en este torneo (jugó 12 partidos en esa condición y el de este sábado será el 13). * 3) Los puntos en juego son necesarios para engordar un promedio que se ha caido considerablemente y que pone a Colón en una situación que, al menos, es de “ocupación” (todavía no de preocupación) de cara a la temporada que viene. * 4) Gimnasia es el equipo que arranca con el peor promedio de los que dividen por tres campeonatos. Este es un partido “de seis puntos” para agigantar la diferencia con este rival, al menos. Por todo esto y porque Lavallén también necesita fortalecerse y arrancar con una base de confianza importante en el torneo (Copa de la Superliga) que se inicia la semana que viene, el partido de este sábado a la siesta tiene una trascendencia que quizás muchos no la vean, pero que puede resultar clave en el futuro. Si bien Lavallén pretendió desde un principio no hacer demasiadas modificaciones, las contínuas lesiones lo obligan. Por ejemplo, para este partido debía reemplazar a Heredia (distensión en el aductor) y también a Emanuel Olivera (suspendido por cinco amarillas). Se sumó la lesión de Ortiz (esguince de tobillo que le produjo una inflamación muscular), que también quedó al margen del equipo y por eso, Lavallén deberá reemplazar a los dos centrales que venían siendo titulares. Pero además, el técnico se inclinó por un cambio táctico y es el regreso al equipo de Fritzler, quizás en reemplazo de Celis. De todos modos, en un primer momento, Lavallén dudó entre poner a los dos “5” juntos (Fritzler-Celis), junto a Zuqui, Estigarribia y Esparza (que entra por Heredia) o en dejar a Bernardi y sacar a Celis, que es la posibilidad aparentemente más firme. Tenés que leer ¿Qué pasó en el entrenamiento de Colón? En conclusión, serán cuatro las modificaciones: Esparza, Schmidt, Cadavid y Fritzler, por Heredia, Olivera, Ortiz y posiblemente Celis. Pero además, también podría haber un cambio de esquema y jugar con un 4-2-3-1, teniendo en cuenta que Gimnasia jugará con un 4-1-4-1. Entonces, Fritzler y Zuqui o Celis serán los dos volantes defensivos, mientras que Bernardi o Zuqui, Estigarribia y Esparza serán los tres hombres más adelantados de esa poblada mitad de cancha, para acompañar al Pulga Rodríguez. En concreto, un rompecabezas al que Lavallén se ha acostumbrado, sobre todo en el comienzo de su gestión como entrenador sabalero. De Racing a Aldosivi hizo cinco cambios y de Aldosivi a Municipal de Perú, la idea era hacer cuatro y terminaron siendo tres por la lesión de Morelo, que recién estaría en condiciones de jugar el segundo partido de la Copa de la Superliga o, directamente, la segunda fase de ese próximo torneo, siempre que Colón pueda acceder a esta instancia. La mañana de este viernes trajo una serie de versiones que luego fueron desmentidas. Se habló primero de un cruce verbal de Ortiz con el entrenador y hasta que la situación pasó o intentó pasar a mayores; después, se mencionó a Celis como el supuesto actor de esa discusión con Lavallén. Pero todo esto fue desmentido desde adentro de Colón. “Es todo mentira” le aseguró Ortiz a un allegado al plantel rojinegro. También en ese sentido hizo declaraciones Pablo Lavallén, negando absolutamente la situación. Gabriel Esparza tendrá la posibilidad de ser titular. Lavallén lo eligió desde el momento en que supo que no iba a contar con Heredia. Jugará abierto por izquierda, seguramente, acompañando al Pulga Rodríguez. Foto: Manuel Fabatía Enfrente, Colón tendrá a un equipo que viene de empatar con San Lorenzo, que previamente había ganado su partido como local y que ha conseguido solidificar su sistema defensivo de la mano del “Indio” Ortiz, un histórico de la institución y protagonista de una recordada dupla con Morant, en otros tiempos. Ante San Lorenzo, el planteo de Ortiz fue a esperar y jugar de contra. Estaba ganando y se lo empató el equipo de Almirón con un disparo de Herrera desde lejos, cuando faltan segundos para el final del partido. Quizás este sábado, en su cancha, apuesta a un sistema un poco más pretensioso. O por lo menos más audaz. Por lo pronto, tiene que hacer varios cambios (hay tres jugadores que llegaron a cinco amarillas) y no abandona la población de hombres en la mitad de cancha, sector en el que ambos equipos dispondrán de muchos jugadores. “Se está corriendo un rumor falso. La relación con el plantel está muy bien. Estamos todos en el micro yendo a La Plata. Con los jugadores siempre hablo con la verdad y yendo de frente. No sé de dónde salieron estos rumores. Ayer tuvimos conferencia de prensa y fue todo normal. No entiendo de dónde salio la versión de la pelea”. Pablo Lavallén El DT de Colón hizo declaraciones al programa “Jogo Bonito”, en la mañana de este viernes. Primera vez Será la primera vez que Schmidt-Cadavid tendrán la chance de jugar y, además, en el caso de Schmidt será su debut en Colón luego de haber llegado sobre el cierre del libro de pases, ya con el campeonato iniciado. Comesaña había pedido a Lollo, pero finalmente llegó el ex defensor de Instituto, quien en alguna ocasión estuvo cerca de incorporarse a Colón, cuando el técnico sabalero era Darío Franco.