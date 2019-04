https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Subraya que “Santa Fe debe ser declarada Provincia Pro Vida”. Recuerda su labor legislativa y lamenta que el gobierno santafesino haya imitado a la Nación en materia de tarifas.

En apoyo de la candidatura de Omar Perotti Eggimann encabeza una lista de diputados pro vida

El diputado provincial Julio Eggimann anunció que presentará un proyecto de ley en la Legislatura para “declarar a Santa Fe como una Provincia Pro Vida”.

Eggiman encabeza la lista “Por el Trabajo y por la Vida” de precandidatos a diputados provinciales, que apoya la candidatura a gobernador de Omar Perotti. “Esta es una bandera de toda la lista, lo hemos conversado entre todos los integrantes de la nómina. Y creemos que esta declaratoria puede fortalecer otros aspectos, otras normas vinculadas con la defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción”.

“Hay argumentos biológicos, embriológicos, científicos y podemos añadir los filosóficos, los éticos e incluso los religiosos en la defensa del bebe en gestación. Es un valor de los derechos humanos, que uno defiende, el valor de la vida del más vulnerable.

Hemos estado en marchas en Rosario y en Santa Fe con mucho éxito, con gente que entiende que debemos defender al niño por nacer”.

Eggimann dijo que “defender la vida es también defender los derechos de los jóvenes: no estamos de acuerdo con estos planteos en favor de los mecanismos represivos en los menores, ni en los adultos mayores. Como ha dicho el Papa Francisco no se debe imponer la ‘cultura del descarte’ para quienes ya no son productivos. Tenemos una mirada de la defensa de la vida en toda su integralidad.

“Estamos preparando un proyecto de ley para avanzar también en términos constitucionales con la defensa de la vida. Le ponemos la enjundia necesaria, basada en la convicción, para que podamos obtener los votos necesarios para que sea ley”, dijo el legislador.

“No avalamos modelos socioeconómicos o culturales que van contra la vida, que son de exclusión. Soy crítico de este gobierno neoliberal que alentó la despenalización del aborto como discusión, con el aval del Ministerio de Salud, al que -en simultáneo- lo suprimió.

Lo hecho

“Respecto de mi tarea legislativa, estoy realmente satisfecho de habe podido lograr la sanción de algunas normas que creo que son importantes. Por ejemplo el Código de Aguas, del que Santa Fe carecía y que contaba apenas con una ley de 1901: salió gracias a que lo consensuamos con otras iniciativas. Es un tema muy importante para la Provincia pero, lamentablemente, todavía el Ejecutivo no ha puesto en marcha un Plan Hidrológico Central que haría falta para avanzar en este tema. Tenemos al menos esta herramienta”.

“Trabajé sobre el transporte interurbano de pasajeros, es un proyecto de ley que presenté antes del accidente de Monticas. Luego de ese hecho terrible el tema adquirió una dinámica legislativa mayor y hoy tiene media sanción y se ha avanzado en el debate”-

“También es importante la media sanción legislativa del Juicio por Jurado Popular. Es muy interesante que exista esa participación frente a algunos delitos penales. También he logrado que se apruebe la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional de Mutualismo que beneficiaba impositivamente a las mutuales, pero lamentablemente el gobernador Lifschitz la vetó y hoy estamos por el rechazo al veto”.

Destacó la sanción de la Ley que evitar los remates de viviendas únicas, en todo el territorio santafesino, que determinó una prórroga para la determinación de las deudas. Lo mismo, la adhesión a la legislación nacional para el transplantado.

“Para mí es clave este balance de lo que hemos hecho, presenté más de 500 proyectos. Me presento a una reelección porque tengo una trayectoria acreditada, no calentando la banca”, graficó.

Recordó que impulsó, años atrás, la Ley Provincial del Deporte, “cuya puesta en práctica hoy sigo muy de cerca: es mi gran carta de presentación, ha dado resultados excelentes”.

Lo que resta

Eggimann expresó que “aunque todos los legisladores de la oposición unificamos posiciones y consensuamos proyectos, el oficialismo no permitió que tratemos leyes sobre las tarifas. Y eso ha significado que los usuarios santafesinos sigan afectados por tarifas abusivas, que en Santa Fe han sido un símil de lo que hace Macri en la Nación. Las autoridades santafesinas critican al gobierno nacional pero aplican políticas espejo de la Nación. Solo les importa que Aguas y EPE cierren sus cuentas, no les importan las cuentas de los usuarios”.

Eggimann recordó que “presenté un proyecto de declaración de emergencia industrial que no prosperó, lo pedimos para tratarlo en extraordinarias, pero el gobernador no lo remitió”. Y agregó: “muestra la incomprensión de lo que le ocurre al sector, de la crisis que sufre en todos sus ítems: la industria del mueble en Cañada de Gómez, la metalmecánica en nuestro sur, hay signos de un deterioro grave”.

De entrecasa

Julio Eggimann, 63 años.

Nació y vive en Venado Tuerto (General López).

Es soltero y no tiene hijos. Vive con su padre que tiene 91 años.

Es hincha y socio del Club Atlético Independiente (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires).

Hobby: juega y mira fútbol. Es arquero. “No he dejado nunca el periodismo, y para mí no es un hobby, es mi pasión”.

Su autor de libros preferido es Juan Domingo Perón. Recomienda “La Hora de los Pueblos (1968)” y “El Proyecto Nacional (1974)”. Me gustan mucho Benedetti, Sábato y García Márquez.

Su película favorita es “Casablanca (1942)”. “Pero también a la trilogía de ‘El Padrino (1972-1975 y 1991)’, “las he visto infinidad de veces”.

Siguió la serie “El Marginal”. Y “estoy esperando la tercera temporada”.

“Reivindico siempre la música y la leyenda que tiene la Argentina: Palito Ortega, vigente a los 78 años. Me encanta Paul McCartney, también”, dice sobre sus gustos musicales.