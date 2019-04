Centurión: "A la noche no puedo dormir y quiero salir a tomar algo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mediocampista de Racing, separado del plantel profesional, intercambió palabras con Oscar Ruggeri en TV. Aclaró que está yendo a un psicólogo.

El mediocampista Ricardo Centurión confesó este viernes que a la noche a veces no puede dormir y por ese motivo le dan ganas de "salir a tomar algo", aunque aclaró que está yendo a un psicólogo.

En diálogo con el ex jugador Oscar Ruggeri, en Fox Sports, el habilidoso atacante de Racing se sinceró sobre su manera de proceder, que en muchas ocasiones lo tuvo como protagonista de hechos extra deportivos.

"Te voy a ser honesto, Cabezón, yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo, todos los días", afirmó Centurión en diálogo con el jugador que salió campeón del Mundial de México 1986.

El ex capitán de la Selección argentina le respondió: "Está mal. Sos jugador profesional, estás en Racing. No me podés contestar eso. Tomate una pastilla hasta que te duermas. Una pastilla, una suavecita, para que no sigas toda la vida. No me podés decir `me gusta ir a tomar algo´. No es normal. ¿Te das cuenta?".

Centurión también acató las palabras de Ruggeri y reconoció sus falencias en los cuatro años que está en Racing, siendo la última y más llamativa el desplante que le hizo al entrenador Eduardo Coudet, que lo terminó separando del plantel profesional.

"Y cuando me retire a los 36 años no me voy a arrepentir de nada", sostuvo Centurión y Ruggeri le agregó "lo primero que te pido es que te alejes de las amistades".

El jugador le respondió: "¿Vos conocés mi amistades?". Ante esa pregunta, el "Cabezón" le puntualizó: "Vos a la noche salís solito. Ese amigo te debería decir `hoy andate a dormir´".

"Me lo dicen, pero sabés qué le digo yo: `Andá a dormir vos. Si no venís conmigo, yo voy igual´", sentenció el jugador.

Con información de NA