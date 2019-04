https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 05.04.2019

22:56

Tribuna de economía (por Mauricio Yennerich) Ante las puertas de un hecho inédito y Cinco Rogelianas de cuaderno

Por Mauricio Yennerich

Piglia decía, haciendo gala de sensatez, a propósito de la situación de crisis históricamente recurrente que vive el país, en una época en la que imputar algo tenía sentido -era un acto esclarecedor-, que le llamaba la atención cómo en Argentina llamaban siempre para solucionar los problemas a los mismos tipos que los crearon.

El escritor de Plata Quemada, un niño en los 50’s, pensaba desde la racionalidad los asuntos públicos importantes, a los que escudriñó como pocos desde la ficción. El tema es que, en el mundo zombie donde vivimos, la única lógica que parece funcionar es la del poder y ésta, claro, lo hace de otra manera.

Sabido es que, sin enfermedad no hay remedio y sin remedio no hay negocio farmacéutico. Algo de eso saben los Clinton y Obama. Luego, in extenso: sin atentados, no hay terrorismo, sin terrorismo no hay guerra; sin desastres ambientales no hay ayuda humanitaria, sin ayuda humanitaria no hay conocimiento del terreno. Y así. Etcétera. El incendio, lo causan los bomberos, ¡Habráse visto semejante confusión! Estar de los dos lados del mostrador es el negocio del capitalismo de la destrucción creativa, cuya creatividad es casi nula. So? Los elencos de gobierno bailan en ese escenario.

Rewind

Tras el colapso de la Alianza emerge la transversalidad, concertación magnífica, que fue abandonada merced a las ínfulas egoístas inyectadas por la exorbitancia monetaria de la cartelización de la obra pública -que Lavagna denunció en el 2007, yes! 2007, y le costó la cabeza- y a las mieles fiscales del súper ciclo de la soja. Recordemos: desacoplada la nave “socialdemócrata”, llegará el 54% de los votos y el “lets go for everything!” de la encarnación faraónica encarnada en una persona de apellido Fernández.

Así y todo, podría gestarse, dentro de la dialéctica cambiemos-pejota, reciclado en Unidad Ciudadana, un ciclo de crisis y recuperación de corta duración, al interior de la misma gestión, la del Presidente Macri, por caso. Sería algo inédito: una reelección luego de un ajuste brutal. Democracy for the few, could say. Todo, siempre y cuando, claro, las operaciones mediáticas y judiciales cruzadas, no se lleven puesta a la Democracia.

Operación “Programas Sociales”, allá vamos.

Cuatro Rogelianas de cuaderno

I- El lado oscuro de los datos. La suba del 46% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) -un vuelco de $ 15.000 mil millones al consumo-, los créditos a tasas subsidiadas para empresas por $ 100 mil millones y un segundo re-lanzamiento de los hipotecarios por parte de la gestión González Fraga del Banco Nación, son tres herramientas, de diferente peso y calidad, obvio, con las cuales la gestión de la Administración del Estado nacional intentará apuntalar electoralmente a la alianza que la gobierna. Específicamente, se trata de contrarrestar a) la caída de la actividad económica interanual del 2,6%, caída que, dicho sea de paso, se produjo desde una inhóspita e inerte meseta de 7 años de estancamiento y b) la presencia de 191 mil personas que han pasado a formar parte de la población económicamente activa, desempleada.

II- Razones para el Deja vú. Siempre hubo “razones” para no ser optimistas, pero nunca tantas: se eliminaron las retenciones que luego se restablecieron; endeudamiento por u$ s 56.000 millones, según el Plan FMI, que es de u$ s 140.000 millones si se calibra según intereses y plazos a cinco años; se emitió deuda desde el Banco Central; se indexaron las tarifas de los servicios públicos; no se controlaron eficazmente las corridas en 2018; se recauda menos de lo esperado: $ 78.000 millones para ser exactos, que corresponden al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es un indicador claro del nivel de consumo; el riesgo país vuelve a perforar el techo de los 700 puntos básicos: 720 en la semana de la apertura de sesiones legislativas. Con el consumo y la inversión parados, sólo falta que un encumbrado Sindicalista, caballero del volante, incite a la población a la “desobediencia fiscal” y el Deja vú, sería perfecto.

III- Círculo cerrado. Razones para el pánico empresarial tampoco faltan. Hugo Dragonetti, de la empresa Panadile, había reconocido, en torno a la causa de los cuadernos, que hubo aportes de campaña, pero no sobornos por obras. Dragonetti, aparece en las planillas y llamados telefónicos que aportó Ernesto Clarens y que permieron al Juez Bonadío, gatillar 101 nuevos llamados a indagatorias. Esta causa es “armagedónica”, a tono con ello, las prisiones preventivas, para empresarios que hicieron su vida fuera de la política, actúan como virtuales cámaras de tortura, con el debido respeto a las víctimas de este flagelo y a sus familiares. Pero esas prisiones preventivas son como “picanas softs” que les hacen decir lo que el poderoso de turno quiere. Sea como fuere, hay suficientes pruebas de que algunos pagaban y otros participaban de circuitos organizados para coimear por adjudicación de obras.

IV- ¿Será justicia? Los que tenían que investigar el mayor atentado de la historia en Argentina, terminaron condenados por encubrimiento y hay fundadas sospechas de que varios gobiernos posteriores buscaron aflojar las querellas. El fiscal estrella de la mayor causa de corrupción está bajo la lupa, causa en la que el testaferro de un secretario de Estado admite que pagó sobornos al primo del presidente de otra administración. Más que baldear la administración para hacer limpieza, lo que necesitamos es un Tsunami. Lavagna ¿Tendrá la fuerza necesaria para hacer esa limpieza?

V- Lavagna es el Tsunami arrollador que se puede llevar puesta esta confabulación delirante que hace confrontar a la mayoría de las personas en nombre de dos modelos “diferentes”, que en realidad son más de lo mismo. No es nuevo, cualquiera que conozca algo de historia política reciente sabe que el gran desaire de Alfonsín al “Coti” Nosiglia, fue quitarle el manejo de las Cajas P.A.N. Es más viejo que la injusticia ese resorte. Lavagna podría ser el viento sur que limpia. Es un candidato que los peronistas creen que es peronista y los radicales creen que es radical. Economista sin adscripción partidaria, como Milei y Espert. Pero a diferencia de éstos, estudió toda la biblioteca, no sólo la parte de “liberalismo libertario”. Es un tipo honesto, solidario, serio, industrialista, tiene un perro y un gato que se tratan con afecto y lo que es más importante, tuvo el volante entre las manos y manejó sin sobresaltos.

