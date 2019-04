A una semana del estreno, Game Of Thrones lanza otro adelanto

El Litoral

El domingo 14 de abril será el estreno mundial de la última temporada de Game Of Thrones, la serie de HBO que rompió todos los récords.

Por poner dos ejemplos, la historia basada en los libros de George R.R. Martin, destronó a Los Sopranos como la serie más vista de la cadena HBO. También se puede destacar que el último episodio de la séptima temporada fue visto en directo por 16.5 millones de espectadores, sólo en Estados Unidos.

A una semana del regreso de GOT, se lanzó un nuevo adelanto, no muy largo pero emocionante. Con los protagonistas principales y la presencia de los dragones, un detalle que suma espectacularidad a la historia.

La octava temporada contará con seis episodios y será la más cara de la historia de las series, con un presupuesto de 15 millones de dólares por episodio, es decir, 90 millones de dólares. Los episodios de esta última temporada son más largos, 80 minutos para los tres últimos, como un largometraje.

We must fight together now, or die. #GameOfThrones pic.twitter.com/Orp72rTcM8