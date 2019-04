Érica Hynes: "Sería una enorme oportunidad perdida si no se trata la reforma"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva destacó la importancia que tiene para el sector científico y productivo la reforma de la Constitución Provincial.

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Erica Hynes destacó la importancia de que se apruebe la consulta popular para que, el 16 de junio, los ciudadanos puedan dar su opinión sobre la necesidad de una reforma constitucional en Santa Fe. “Creo que sería una enorme oportunidad perdida si no se trata la reforma”, destacó Hynes que está segunda en la lista como precandidata a diputada en la lista del Frente Progresista Cívico y Social, que encabeza el actual gobernador Miguel Lifschitz.

“No hay razones para eludir este debate. Despejada toda duda sobre la reelección de cargos, la oportunidad, y otras razones que se esgrimieron con anterioridad, no quedan excusas sobre la relevancia de este tema. Creo que al realizar la consulta junto con las elecciones generales está despejado el panorama para habilitar el debate sobre una constitución nueva. Todas las provincias han reformado su constitución después de que fuera modificada la constitución nacional en 1994 menos Mendoza y Santa Fe, y no veo un argumento razonable que sustente este retraso”, agregó.

La ministra destacó también la importancia de que el nuevo texto incluya herramientas de apoyo a la producción y que otorguen estabilidad a los procesos de innovación. “La cuestión productiva debe ser alentada, la existencia de una herramienta financiera que pueda, por ejemplo, solventar las inversiones de la producción es muy necesaria. El apoyo del estado es necesario para lograr que nuestra industria se mantenga competitiva y mejore de cara al futuro. Hoy se requiere de la innovación en todos los sectores de la economía. Todos los candidatos hablan de que estamos en la sociedad del conocimiento, pero nadie dice cómo vamos a insertarnos en esa sociedad. Si no producimos conocimiento, si no lo gestionamos, vamos a terminar comprándolo afuera, que es muy caro, o siendo meros productores de commodities”.

En ese sentido, Hynes subrayó que nuestra provincia ha construido una política de estado en torno a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, con presupuestos crecientes y una institucionalidad jerarquizada en la figura del Ministerio. “Incluir esta prioridad en un texto constitucional sería de gran importancia para el desarrollo santafesino”.



Garantizar nuevos derechos

La funcionaria habló también sobre la importancia de que la constitución provincial incorpore los nuevos derechos. “En nuestra provincia tenemos nuevos derechos garantizados por ley y muchas acciones de gestión para atender a estos derechos que están contenidas en programas; son enormes reformas que se han llevado a cabo en estos años. Para que los ciudadanos se queden tranquilos es muy importante que esos derechos se queden en una constitución”.

“Necesitamos, además, una constitución que asegure la igualdad y que considere las voces de las mujeres en paridad, en todos los cuerpos deliberativos de la provincia”, concluyó.



La consulta

El objetivo principal de la Consulta Popular es que los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe puedan manifestar su opinión respecto de la necesidad de reformar la Constitución provincial durante el período de gobierno 2019/2023.

La convocatoria, que es voluntaria y no vinculante, fue realizada por el Gobierno de Santa Fe mediante el decreto N° 4208. De esta manera, el próximo 16 de junio, cuando se lleven a cabo la elecciones generales en la provincia, se ofrecerá al votante una nueva boleta en la que deberá seleccionar entre las opciones SI o NO a la Reforma. Lo cual no implica que se estén eligiendo los contenidos de la nueva constitución, sino que en esta primera etapa se vota sobre la necesidad de reformar la constitución actual, que tiene 56 años de antigüedad.

Si la mayoría de votos resultan afirmativos, los futuros legisladores y gobernantes tendrán en sus manos un mandato popular a escuchar.

Más adelante se habilitará el debate legislativo, en primera instancia, como establece la actual carta magna, y el paso siguiente será la elección de constituyentes, en la que la ciudadanía podrá elegir qué contenidos y qué personas la representarán en la asamblea, que tendrá como objetivo tratar y sancionar la Nueva Constitución.