Domingo 07.04.2019

8:12

En Santa Fe no pasó el examen del Senado

Formosa también tiene ley de paridad

Se suma a otros distritos provinciales y a la norma que ya rige desde 2017 a nivel nacional. En nuestra provincia, el tema no sorteó el debate en la Cámara alta. El desafío de ser cabeza de lista.

