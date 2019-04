https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Propuestas para otra educación Una estrategia sencilla para que emerjan las emociones Se viralizó a través de las redes sociales la propuesta de una maestra uruguayense para iniciar las mañanas con los niños de una forma divertida. Con carteles que indican ‘abrazo’, ‘baile’ o ‘choque de manos’ propone que los niños elijan un saludo individual antes de ingresar al aula.

Gimena Domínguez es la maestra de primer grado de la Escuela N° 119 del barrio Villa Las Lomas Sur, de Concepción del Uruguay. Hace cinco años ejerce como docente, y en febrero, antes del inicio de las clases, empezó a explorar nuevas alternativas para promover la “educación emocional” con sus alumnos. “Vi algunos videos en diferentes páginas de otros maestros en diferentes lugares del mundo y llegue a la conclusión de que un saludo especial antes de entrar al aula podía ser una estrategia para que el comienzo de la jornada fuera diferente, con otra predisposición”, contó la docente.

En una entrevista con este medio, Gimena habló de esta estrategia que rápidamente se viralizó por las redes sociales, e invita a pensar en el nuevo concepto de ‘educación emocional’ que promueve nuevas formas de aprendizaje.

Todo fue a partir de un video en el que se ve a los chicos “chocando los cinco”, haciendo un paso de baile o dándose abrazos entre ellos. Cuando comenzaron de clases, Gimena era la que los recibía y les proponía elegir como saludarse, pero desde hace unos días y, para fortalecer el vínculo entre los chicos, les propuso que cada día un alumno diferente tomara su lugar. “El primer paso cuando presenté la estrategia lo hacía yo, que fue durante los primeros días de clase. Luego, cada semana lo hace alguno de los chicos. Siempre se selecciona a alguno, una nena y un nene, se pregunta quién se anima, porque a veces no quieren y está bien. Y esa persona luego está en la puerta y es quien recibe los abrazos, saludos y bailes. Yo en ese momento solo los grabo porque es lo que luego le muestro a la mamá o el papá y es hermoso ver esos saludos”, contó y detalló: “Me entusiasmaba saber que era algo lindo para comenzar la mañana y sin dudas que lo pensé dirigido a la educación emocional, que es algo en lo que tanto nos estamos capacitando y que tanto se está buscando llevar adelante”.

Vínculos

Respecto de las bases de esta estrategia, profundizó: “uno sin las emociones no puede lograr adquirir nuevos aprendizajes, o lograr que los niños construyan. Porque si no hay un vínculo ni con la docente ni entre los alumnos es muy difícil lograr algo. Así que era una idea para comenzar la mañana con alegría y entusiasmo, y además que los chicos son de primer grado que vienen de jardín y estamos en un período de adaptación y articulación para que no sea tan brusco el cambio, resultó una muy buena estrategia para implementarla”.

“Los abrazos son hermosos, porque no son abrazos como de ‘compromiso’, son abrazos reales. Se abrazan, se chocan las manos o bailan. Con el correr de los días todos se animaron a bailar, a inventar saludos. Con la seño de música agregaron un canto y así vamos transformándolo para que tampoco se haga tan rutinario, que todos los días sea lo mismo no responden de la misma manera. Ver como se fortalecen los vínculos entre los chicos y también con la docente, es hermoso. Los abrazos que recibí son hermosos”, relató.

Del aula a Fcebook y al mundo

Respecto de su reacción ante la viralización de la estrategia, Gimena contó: “Yo se lo mandé a una compañera docente y amiga a la vez, que nos compartíamos ideas durante las vacaciones y le pasé el video una vez que lo implementé. Aclaro que siempre con el consentimiento de los chicos y de las familias tomo fotos y videos, y bueno a ella le pareció importante. A mí me pareció que era una simple estrategia más que sumaba, pero una vez que ví el video te das cuenta lo diferente que es un saludo así. Esos abrazos y saludos, por más que tardes unos minutos entrar al aula es hermoso”.

En este sentido también aclaró que: “una vez que se viralizó leía algunos comentarios como que con más de treinta chicos no se podía y se tarda en entrar al aula. Y si, se tarda entrar al aula un poco, y con primer grado más; porque tenés que tener un orden y enseñarles hasta sacar el cuadernito y todo, pero ese tiempo que hace a la estrategia lo vale cada segundo; porque entonces dentro del aula el entusiasmo es otro, sobre todo la primera hora que en la mañana los chicos llegan más dormidos, más cansados si es lunes y la estrategia resulta bárbara para remontar la mañana y comenzar con otras energías”.

Clases diferentes

A partir de esta experiencia, Domínguez analizó el desarrollo de las clases, a comparación de otras clases que ha llevado adelante. Ante esta consulta, dijo: “Cuando entramos están más atentos, más despiertos. Se los ve con más entusiasmo de comenzar la mañana. Esos días que hizo frío que cuesta mucho más empezar la mañana, tener ese saludo hace que estemos todos mucho más predispuestos tanto los chicos como los docentes y eso es importante aclarar, porque tiene que haber alegría y predisposición de ambas partes siempre. Se empieza muy distinta la clase a partir de esta estrategia”.

“También me han dicho otras docentes que lo implementan. Sé que no soy la única pero hay que animarse e implementarlo, si funciona funciona, y sino no, pero hay que intentarlo”, señaló.

Nuevas experiencias

La Escuela N°119 es nueva en Concepción del Uruguay, y agrupa a niños de distintos barrios y zonas que hacen a un nuevo encuentro entre docentes, niños, equipo directivo, entre otros integrantes de la nueva comunidad educativa; lo que llevó a que la docente tuviera el desafío de integrar esta nueva oportunidad con la estrategia de educación emocional.

“Al ser una escuela que está ubicada en las lejanías de la ciudad, y cerca de numerosos barrios nuevos, tenemos muchos alumnos de distintas instituciones, de otros lugares e incluso de Caseros (departamento Uruguay). Y ver dos niños que se abracen sin haber compartido antes nada, encontrándose por primera vez en nuestra aula en la escuela, y generando una amistad es hermoso”.

“Se fortalece el compañerismo, se crea una complicidad entre los que van a elegir hacer un baile o no”, agregó.

Respecto del orden que también se debe incorporar, la docente detalló: “Sin dudas que ellos al empezar primer grado vemos importante también el orden en algunos momentos, en los que se necesita tranquilidad para dar clases, orden, y demás cuestiones, pero sumarle la alegría de las nuevas estrategias y tener presentes las emociones siempre. Compartir las emociones buenas y también las malas, y las malas tratar de transformarlas en buenas emociones, pero así la experiencia es mucho más fortalecedor”.

“La idea es continuar, cambiar las estrategias, añadir nuevas opciones de saludo también”, concluyó.