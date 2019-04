https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.04.2019 - Última actualización - 14:16

14:13

Estos datos se desprenden del accionar policial que permite aumentar la cantidad de aprehendidos en la Unidad Regional I, durante la gestión del Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

Estadística Una policía proactiva aumenta el caudal de detenciones preventivas Estos datos se desprenden del accionar policial que permite aumentar la cantidad de aprehendidos en la Unidad Regional I, durante la gestión del Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Estos datos se desprenden del accionar policial que permite aumentar la cantidad de aprehendidos en la Unidad Regional I, durante la gestión del Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

El Litoral

Desde el inicio de la gestión del titular de la cartera de Seguridad, Maximiliano Pullaro y por pedido expreso del gobernador Miguel Lifschitz, se le requirió a la fuerza policial, mayor actitud y proactividad a la hora de prevenir el delito. En ese sentido, se trazó el lineamiento de mejorar la operatividad de la fuerza y tener una mayor presencia en las calles, con una correcta distribución de los agentes y las unidades de patrullaje.

‘Le pedimos a los Jefes que trasladen a sus efectivos la orden de estar presentes, a disposición de la ciudadanía y en post de la prevención del delito. Queríamos a los agentes en la calle desde un principio y es lo que fuimos logrando con el correr de los años‘, puntualizó el ministro.

Durante el año 2016, el primero de la gestión, los efectivos de la URI aprehendieron a 6028 personas por diferentes causas. En 2017 el número se acrecentó a 6957 y a 8850 el año pasado, con una proyección que va en el mismo sentido, tras el primer trimestre de 2019. De 2016 a 2017 hubo un aumento del 15% y de 2017 a 2018 del 27%. ‘Estás cifras marcan la presencia y la acción de los efectivos en las calles‘, manifestó Pullaro. Asimismo, el funcionario pidió la colaboración de los vecinos para prevenir el delito, ‘la ciudadanía no tiene que dudar en caso de ver a alguna persona sospechosa, deben llamar al 911 o acercarse al policía más cercano y alertarlo de la situación, deben entender que los agentes están al servicio de la comunidad. Es preferible que la policía demore unos minutos y poder prevenir un delito, a que el hecho suceda sin que nadie lo alerte‘.

Operativos de saturación

Por otra parte, se destaca la realización de operativos de prevención y de saturación en los puntos calientes que arroja el mapa del delito. ‘En estos procedimientos se realiza el chequeo de motos e identificación de personas, en los cuales, muchas veces hemos dados con vehículos con pedido de secuestro, como así también con personas que presentaban pedidos de captura‘; explicó Pullaro.

Además, el titular de la cartera de Seguridad expuso: ‘Estoy en contacto directo con los jefes de las Unidades Regionales y con los comisarios a cargo de cada zona, a todos les pido resultados, les pido presencia en la calle, que controlen, que estén atentos porque el delito actúa en el descuido. La Seguridad no se soluciona de un día para el otro, es un trabajo de todos los días, que involucra también a los gobiernos municipales y que además se ve afectada por la situación económica y social generada por las políticas nacionales. Más allá de estas situaciones vamos a seguir trabajando para cumplir con la responsabilidad mejorar la seguridad de los vecinos, que es lo que a mi ministerio le compete‘.

Para finalizar, el ministro, pidió mayor compromiso de otras esferas y ámbitos del Estado, ‘la seguridad, no es sólo una cuestión policial, sino que tiene que ver con un todo. Si no tenes asfalto, buena iluminación o control vehicular, entre otros servicios, esto hace que un barrio no sea seguro”.

“La Seguridad no se soluciona de un día para el otro, es un trabajo de todos los días”, opinó el ministro Pullaro. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Sistema de emergencias 911

La central 911 es un sistema de atención a las emergencias, inicialmente centrado en los requerimientos de intervención policial, que combina la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el tiempo de respuesta y optimizar la calidad del servicio de seguridad.

Es un servicio gratuito que permite la recepción de llamadas desde teléfonos fijos y móviles. El 911 centraliza las atenciones que anteriormente se realizaban en los números gratuitos como, por ejemplo: Bomberos (100), Comando Radioeléctrico (101), Defensa Civil (103), entre otros.

Localización

Ante emergencias policiales, los móviles poseen dispositivos GPS (Sistema de Posicionamiento Global) lo que permite determinar, mediante el uso de satélites, cuál es su ubicación en un mapa virtual de la ciudad.

De este modo, al recibir las llamadas de emergencia en la Central, los operadores del 911 podrán localizar en las pantallas del sistema los móviles policiales más cercanos al denunciante y asignarles la misión. Así se agiliza la respuesta de los patrulleros y optimiza recursos.

Llamar siempre

La ciudadanía no debe dudar en llamar al 911 ante: conductas sospechosas; delitos (asaltos, violaciones, homicidios, etc.); sonido de alarmas, disparos, o pedidos de auxilio; situaciones de violencia familiar; emergencias médicas (en este caso también puede llamar directamente al 107); o focos ígneos.

Se debe tener en cuenta que la atención prioritaria se dará a aquellas situaciones que constituyan una emergencia en progreso (delitos que se están cometiendo, accidentes, incendios, etc.) pero que todas las llamadas son analizadas y despachadas conforme a la naturaleza de la emergencia.