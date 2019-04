https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.04.2019 - Última actualización - 14:50

14:45

El Globo superó al Decano por 2 a 0 y cortó una racha de ocho fecha sin sumar de a tres.

Superliga Argentina de Fútbol - Fecha 25 Huracán volvió al triunfo ante Atlético Tucumán y sueña con la Sudamericana El Globo superó al Decano por 2 a 0 y cortó una racha de ocho fecha sin sumar de a tres. El Globo superó al Decano por 2 a 0 y cortó una racha de ocho fecha sin sumar de a tres.

Huracán volvió este domingo al triunfo en la Superliga Argentina de Fútbol luego de ocho partidos tras vencer a Atlético Tucumán por 2-0, como local, y sueña con clasificar a la Copa Sudamericana.

Andrés Chávez, a los 19 minutos del segundo tiempo, y Lucas Barrios, a los 40', marcaron los goles del "Globo", que volvió a sonreír tras más de dos meses sin triunfos y le dio aire al entrenador Antonio Mohamed.

El equipo de Parque de los Patricios no ganaba desde el 26 de enero (2-1 vs. Rosario Central, como local) y sumaba once partidos sin ganar, ocho en la Superliga -con cinco derrotas en fila- y tres de la Copa Libertadores de América.

Ahora, el equipo del "Turco" Mohamed intentará aprovechar el envión anímico y el miércoles buscará la hazaña en Belo Horizonte ante el líder e invicto del Grupo B, Cruzeiro, para encarrilar el rumbo en el torneo sudamericano.

A su vez, Huracán quedó a la espera del resultado de Talleres de Córdoba para confirmar su acceso a la Copa Sudamericana 2020.

A pesar de la derrota, Atlético Tucumán cerró un gran semestre ya que culminó la Superliga en el quinto puesto, clasificó a la Copa Sudamericana y avanzó directamente a los octavos de final de la Copa de la Superliga.

El equipo de Ricardo Zielinski, quien antes del reinicio del campeonato perdió a un emblema como el delantero Luis "Pulga" Rodríguez, también pasó de ronda en la Copa Argentina.

El partido no fue bueno, hubo falta de precisión en los dos equipos, con mucha marca y poco juego pero tuvo emociones en los dos tiempos.

El equipo tucumano fue el que estuvo más cerca de abrir el marcador en la primera etapa pero a los 35 minutos, el arquero paraguayo Antony Silva apareció para tapar un fuerte remate de Leandro Díaz.

El local, presionado por su público y la necesidad del triunfo, no encontraba la forma de generar peligro e intentaba llegar con empuje y poco fútbol.

En la segunda parte, el "Globo" tuvo el gol a los 5 minutos del segundo tiempo pero Lucchetti tuvo una gran atajada luego del remate de Israel Damonte tras una jugada que peinó Saúl Salcedo tras un córner.

Huracán tuvo su recompensa por el esfuerzo y la búsqueda constante a pesar de las limitaciones a los 19 minutos con el gol de Chávez, quien definió exigido tras un buen pase de Lucas Gamba.

El "Decano" había tenido un buen primer tiempo pero en el segundo se cayó y tuvo al experimentado arquero Luchetti como responsable de no recibir más goles ya que sacó dos mano a mano, uno al colombiano Andrés Roa y Chávez.

A poco del final, el "Laucha" le volvió a sacar el gol a Damonte luego de un cabezazo pero el rebote le quedó al ingresado Lucas Barrios, quien apareció para liquidar el partido.