Domingo 07.04.2019 - Última actualización - 15:29

15:25

Primera División “A”

Ateneo fue demasiado para Don Salvador

No hubo equivalencias y el “Colegial” goleó 5 a 1 al equipo santotomesino, que todavía no pudo sumar en el Apertura.

Para creer. Universidad Nacional del Litoral ganó un partido bravo ante La Salle y se encuentra en la zona alta de la tabla de posiciones, con un partido menos. Foto: Gentileza UNL - Fútbol Amateur



