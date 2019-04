https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lucas Simoniello

"Santa Fe debe tener una tarifa de colectivos transparente"

El candidato a concejal afirma que es fundamental saber “qué se paga” cuando se abona un boleto, para así fijar tarifas “transparentes, justas y razonables”. “Si el transporte público no tiene usuarios satisfechos, no funciona como un verdadero servicio público”, afirmó.

Costos. El boleto saltó de $9.60 a $21,50 entre diciembre de 2017 y enero de 2019. Foto: Mauricio Garín



