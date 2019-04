https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.04.2019 - Última actualización - 19:18

19:16

Superliga Argentina de Fútbol - Fecha 25

Tigre venció a River pero no le alcanzó para mantener la categoría

En un partido cambiante, el Matador ganó por 3 a 2 en el Monumental. Con el triunfo alcanzó la clasificación para la Copa Sudamericana pero no la podrá disputar por descender.

Foto: Télam



Superliga Argentina de Fútbol - Fecha 25 Tigre venció a River pero no le alcanzó para mantener la categoría En un partido cambiante, el Matador ganó por 3 a 2 en el Monumental. Con el triunfo alcanzó la clasificación para la Copa Sudamericana pero no la podrá disputar por descender. En un partido cambiante, el Matador ganó por 3 a 2 en el Monumental. Con el triunfo alcanzó la clasificación para la Copa Sudamericana pero no la podrá disputar por descender.

Tigre venció este domingo a River Plate por 3 a 2 en el Monumental de Núñez en un partido cambiante en el resultado, pero el éxito no alcanzó para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, condenado por el triunfo de Patronato de Entre Ríos. El equipo de Victoria siguió fiel a su libreto desde la asunción de Néstor Gorosito como DT, con un juego ofensivo que lo tuvo en la cornisa en algunos pasajes del encuentro, pero como única alternativa. River presentó una formación alternativa con las cartas echadas sobre la mesa luego de su consolidación en el cuarto puesto de la Superliga que lo clasificó a la Copa Libertadores 2020 y compromisos futuros en mente. El paraguayo Rojas, de cabeza, puso en ventaja a River que padeció errores defensivos que posibilitaron la recuperación de Tigre con el tanto de Janson, quien ya había generado peligro con un remate que desvió el arquero Germán Lux (27m). Los cambios de Gorosito para el segundo tiempo aumentaron la vocación ofensiva porque Tigre necesitaba la victoria para alimentar la ilusión de quedarse en primera división con un buen resultado. Entonces, Diego Morales puso el 2-1 con una buena definición y Juan Cavallero marcó el 3-2 minutos después del empate transitorio de Hernán López, sobrino nieto de Diego Maradona, para un River que se pobló de juveniles en los minutos finales. Tigre se reanimó de la mano de Gorosito con cinco triunfos y dos empates que lo dejaron noveno en la Superliga, pero campañas anteriores resultaron muy pesadas para levantar el coeficiente. River, con la cabeza en la defensa del título por Copa Libertadores, no caía en el Monumental desde el 27 de enero pasado, cuando Patronato, el equipo que consiguió quedarse en primera, lo derrotó por 3 a 1 en su único triunfo como visitante en la Superliga.